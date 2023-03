„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume scherzt über Punktestand – und wird sofort gerügt! „Nicht nett“

Bei „Wer weiß denn sowas?“ zocken am Dienstagabend (7. März) die beiden Sängerinnen Linda Hesse und Jeanette Biedermann gemeinsam mit Elton und Bernhard Hoëcker. Motiviert und voller Tatendrang starten die beiden Teams in den Quiz-Abend. Doch er soll bald eine Wendung bekommen.

Bei „Wer weiß denn sowas?“ sind die Fragen ja bekanntlich so konzipiert, dass man in den seltensten Fällen direkt die richtige Antwort weiß. Meistens kommen die Teams durch logisches Ausschließen der anderen Optionen zu ihrer Entscheidung. Am Dienstagabend führt diese Taktik aber nicht zum Erfolg. Zumindest bei einem Paar.

„Wer weiß denn sowas?“: Elton und Linda versagen auf ganzer Strecke

Ein Themenfeld nach dem anderen beantworten Elton und Linda Hesse falsch. Langsam aber sicher macht sich bei beiden Verzweiflung und Enttäuschung breit. „Wenn man die Antwort nicht weiß, kann man ja eine nette Geschichte erzählen“, versucht die Sängerin die Stimmung zu retten. Doch vergeblich: Am Ende erspielen sie und Elton lediglich 1.000 Euro.

Jeanette und Bernhard hingegen liegen in den meisten Fällen richtig. Dabei haben die beiden eine lustige Strategie, nach der sie ihre Antwortmöglichkeiten auswählen. Denn bei fast jeder Frage entscheiden sie sich für Antwort B. Die 43-Jährige erklärt auch, wieso: „Wir nehmen B. B wie Bernhard, und B wie Biedermann.“ Und ihre Taktik geht auf, denn sie sichern sich eine Gewinnsumme von 2.500 Euro.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume mit fiesem Spruch zu Punktestand

Dass es offensichtlich nicht gut für Elton und Linda Hesse läuft, liegt angesichts ihrer Fehlerquote auf der Hand. Nach fünf Spielrunden liegt ihr Kontostand immer noch bei null Euro. Das scheint vor allem Moderator Kai Pflaume zu amüsieren: „Es bleibt erstmal bei null Euro. Das habe ich ganz schön oft gesagt in dieser Sendung.“

Ausgerechnet Bernhard Hoëcker tadelt: „Das ist nicht nett!“ Zugegeben: Ein Lachen kann er sich dabei aber nicht verkneifen. Und auch das Publikum scheint von dem kecken Kommentar amüsiert zu sein.

