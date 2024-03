„Wer weiß denn sowas?“: Elton verteilt Spitze gegen Publikum – die Reaktionen sind eindeutig

Bei „Wer weiß denn sowas?“ geht es heiß her. Am Montagabend (11. März) spielt Comedian Bernhard Hoëcker zusammen mit Ex-„Tatort“-Kommissarin Anna Schudt gegen ihren Mann, Schauspieler Moritz Führmann, und Elton. Und Letzterer verteilt mitten in der Show eine Spitze gegen das Publikum.

Wie in eigentlich jeder Quiz-Sendung geht es auch bei „Wer weiß denn sowas?“ um Sieg oder Niederlage – und logischerweise darum, möglichst viele der gestellten Fragen korrekt zu beantworten. Klar, dass da im ARD-Studio nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.

+++„Wer weiß denn sowas?“: SIE lassen Kai Pflaume ratlos zurück – „Wo seid ihr denn falsch abgebogen?“+++

„Wer weiß denn sowas?“: Elton weist besserwisserisches Publikum zurecht

„Ein Gemisch aus Instantkaffeepulver, Honig und heißem Wasser kann…?“ a) „langanhaltenden Reizhusten lindern“ b) „die Fettaufnahme im Körper reduzieren“ oder c) „Verfärbungen an den Zähnen entfernen“, will Moderator Kai Pflaume von Elton und Moritz Führmann wissen. Die beiden geraten ins Grübeln.

Elton tendiert zunächst zu Antwort b). Doch beide sind sich unsicher. „Wir fragen das Publikum“, beschließen sie dann. „Die waren eben ja schon so schlau“, spitzelt Elton mit einem ironischen Unterton in Richtung Publikum – und die Zuschauer brechen in Gelächter aus.

+++„Wer weiß denn sowas?“: Alles geht schief! Moderator Kai Pflaume greift sofort ein+++

„Wer weiß denn sowas?“: Publikumsjoker liegt daneben

Hintergrund: Nur wenige Augenblicke zuvor ging es um die sogenannten Touristischen Unterrichtstafeln an Autobahnen. Schon bei dieser Frage gerieten Elton und Führmann ins Wanken, entschieden sich jedoch bewusst gegen den Publikumsjoker – und lagen mit ihrer Antwort daneben. Pflaume fragte schließlich im Publikum nach, wer die Antwort tatsächlich gewusst hätte. Zahlreiche Hände gingen nach oben. „Jaja, jetzt hätte ich es auch gewusst“, entgegnete Elton schnippisch.

Mehr Themen und News für dich gibt es hier:

Instantkaffeepulver, Honig und heißes Wasser kann Reizhusten lindern. Der gewählte Publikumsjoker wusste das nicht – kein Geld für Elton und Führmann.

Wer am Ende das Rennen macht, kannst du in der ARD-Mediathek nachschauen.