„Wer weiß denn sowas?“: SIE lassen Kai Pflaume ratlos zurück – „Wo seid ihr denn falsch abgebogen?“

Die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ bot am Freitagabend (8. März) mehr als nur ein Duell der Wissensstärke – es war ein Schlagabtausch zweier Humor-Schwergewichte.

Till Reiners und Moritz Neumeier, die bereits mit ihrem Podcast „Talk ohne Gast“ ihre Fans regelmäßig zum Lachen bringen, traten in der beliebten Quizshow an und sorgten auch dort für komische Momente – insbesondere als Unterhosen ins Spiel kamen.

„Wer weiß denn sowas?“: Frage mit Warnhinweis

Die Fragen in der Sendung sind bekannt für ihre Vielfalt und oft kuriosen Inhalte. Eine Frage, die sowohl das Publikum als auch das Rateteam um Elton und Moritz Neumeier verwirrt zurückließ, betraf einen ungewöhnlichen Warnhinweis: „Eine Expertin der Massey University im neuseeländischen Auckland warnte 2017 eindringlich davor,…?“

Die Zuschauer wurden mit folgenden Antwortmöglichkeiten konfrontiert:

A) Vom Regen durchnässte Kleidung in der Mikrowelle zu trocknen

B) Getragene Unterwäsche in Hotel-Wasserkochern zu reinigen

C) Schmutzige Schuhe mit Küchenschwämmen zu putzen

Kai Pflaume reagiert verwirrt

Moritz Neumeier schien sofort eine Affinität zu Antwort B zu haben und lieferte auch eine sehr plausible Begründung dafür. So habe ein Freund des Komikers von einem Hotelfachangestellten gehört, dass einige Hotelgäste dazu neigen, ihre Unterwäsche in Wasserkochern zu ‚waschen‘.

Trotz dieses Wissens entschied sich der Comedien jedoch nach einigem Hin und Her dazu, Antwort A zu wählen. Sehr zur Überraschung von Gastgeber Kai Pflaume. Nachdem die korrekte Antwort aufgedeckt wurde – es war tatsächlich B –, konfrontierte ein sichtlich verwirrter Pflaume das Ratepaar mit der Frage: „Wo seid ihr denn jetzt falsch abgebogen?“

Dabei erklärte Moritz, dass Elton Zweifel gehabt habe und nicht vollends von Antwort B überzeugt war. Das habe ihn dazu bewogen, seine Antwort zu ändern. Eine fatale Entscheidung. Somit konnten Elton und Moritz erneut keine 500 Euro erspielen.