„Wer weiß denn sowas?“: Auto-Frage versetzt Ralf Schumacher in Panik

Bei „Wer weiß denn sowas?“ ging es am Donnerstagabend (7. März) hoch her, als sich Vater und Sohn Schumacher in einem Wissens-Rennen der besonderen Art duellierten.

Ralf Schumacher, der ehemalige „Formel 1“-Profi, und sein Sohn David, der junge Stern am DTM-Himmel, bewiesen, dass sie nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Quiz-Duell „Benzin im Blut“ haben. Warum allerdings Ralf Schumacher bereits bei der ersten Frage seine Miene verzieht…

„Wer weiß denn sowas?“: Schumachers im Wissensrennen

Das Familienwettraten startete direkt mit einem Nervenkitzel. Eine Frage aus der Kategorie „Straßenverkehr“ schien wie gemacht für den Motorsportler David. Doch die scheinbare Leichtigkeit trügte, als die Frage auf den Bildschirm flimmerte: „Werden die zwei Hinterreifen eines Autos zu einem Doppelrad umgebaut und die Motorleistung auf 20PS gedrosselt,…?“

A) gilt es laut Straßenverkehrsordnung als Motorrad

B) muss es nicht mehr als zwei Jahre zur Hauptuntersuchung

C) dürfen es auch 16-Jährige mit Führerscheinklasse A1 fahren

David Schumacher schien anfangs sicher: „Ich glaube, ich weiß es“. Doch während er Antwort B ausschloss und zu A tendierte, zeigte sich Papa Ralf mit einer entgeisterten Miene, die seine Zweifel unmissverständlich zum Ausdruck brachte.

„Wer weiß denn sowas?“ – Frage lässt ihn zittern

Nachdem Bernhard Hoecker scherzhaft bemerkte „Du bist nicht sein Vater“, ein Hinweis auf das Spielprinzip, das gegenseitige Hilfe untersagt, wechselte David seine Strategie. Möglicherweise beeinflusst durch die Reaktion seines Vaters, entschied er sich um und wählte Antwort C – eine Entscheidung, die sich als goldrichtig erwies.

Ob David Schumacher auch ohne die sichtbare Reaktion seines Vaters die richtige Antwort gefunden hätte? Jedenfalls sicherten sich David und sein Ratepartner Elton die ersten 500 Euro des Abends.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.