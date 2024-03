„Wer weiß denn sowas?“: Alles geht schief! Moderator Kai Pflaume greift sofort ein

Der Violinist Daniel Hope trifft am Dienstag (5. März) auf eine Kollegin – er tritt gegen Cellistin Raphaela Gromes bei „Wer weiß denn sowas?“ an. Die beiden Gäste in der ARD-Quizshow werden wie immer von den Team-Kapitänen Elton und Bernhard Hoëcker unterstützt. Beide versuchen so viel Geld wie möglich für ihren Publikumsblock zu erspielen.

Doch mittendrin unterbricht Moderator den Ratespaß abrupt. Was ist denn da los?

„Wer weiß denn sowas?“: Fragen-Flaute im Studio

Die Kandidaten dürfen sich immer eine Kategorie der Fragen-Wand aussuchen. Insgesamt können sie dabei aus 12 Themenfeldern wählen. Doch an diesem Abend scheint keins der Teams sonderlich viel Glück mit den Fragen zu haben. Denn alle vier holen sich eine falsche Antwort nach der anderen ab.

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume verkündet Premiere! „Ich bin aufgeregt“ +++

Im ARD-Studio hat das Publikum deshalb eher weniger zu lachen. Andauernd hört man ein bemitleidenswertes „Oh“ aus den Reihen. Nach zwei Runden sind immer noch 0 Euro auf beiden Konten. Nach der Fragen-Flaute unterbricht Kai Pflaume die Show plötzlich, um die Stimmung etwas aufzuheitern.

„Wer weiß denn sowas?“: Musikeinlage soll helfen

„Das ist ein guter Moment eine kleine Zäsur zu machen und ein bisschen Unterhaltung in die Sendung zu bringen“, sagt Kai Pflaume aus dem Nichts. „Vielleicht brauchen wir jetzt etwas Musik!“, ruft er in Richtung der beiden Kandidaten. Die haben nur auf ihr Stichwort gewartet und begeben sich auf die andere Seite des Studios.

Dort warten schon die Geige und das Cello auf die beiden. Die Musiker präsentieren den Zuschauern einen Cancan, ein schnellen französischen Tanz aus dem Jahr 1830. Nach der musikalischen Einlage kann die Stimmung vor Ort nur besser werden!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.