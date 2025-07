Mallorca-Flüge bald im Stehen? Urlauber entsetzt – „Da laufe ich lieber“

Ob für einen spontanen Wochenendtrip, die große Sommerauszeit oder die beliebte Partyreise – Mallorca ist und bleibt eines der Top-Ziele für deutsche Urlauber. Und wer schon mal einen Billigflug nach Mallorca gebucht hat, weiß: Komfort ist dort eher Nebensache.

Doch was jetzt durchs Netz geistert, lässt selbst erfahrene Vielflieger schlucken. Ein neuer Sitz, der eher wie eine Mischung aus Sattel, Haltegriff und Hightech-Gerüst wirkt, entfacht derzeit hitzige Diskussionen – und die Frage: Müssen wir bald im Stehen nach Malle fliegen?

Mallorca: Urlauber zeigen sich über Steh-Sitz schockiert

Denn genau das suggerieren die neuen Steh-Sitze, die derzeit im Netz viral gehen. Die Konstruktion erinnert an eine Art Steh-Sitz mit minimaler Auflagefläche – der untere Teil ähnelt einem Fahrradsattel, dazu gibt es eine Rückenlehne und Haltegriffe. Bequem sieht anders aus.

Die Reaktionen im Netz lassen nicht lange auf sich warten. Auf Instagram wird gelacht, gelästert und diskutiert: „Ist das ein verspäteter Aprilscherz?“, fragt ein Instagram-Nutzer. „Das ist der reine Horror. Da laufe ich lieber in den Urlaub, als so zu fliegen“, schreibt ein anderer. Und eine weitere Stimme bringt es sarkastisch auf den Punkt: „Sieht ein bisschen aus wie Sitze von ’ner Achterbahn. Hoffentlich wird der Flug dann nicht genauso rasant.“

Tatsächlich handelt es sich bei den „SkyRider“-Sitzen um einen Prototyp, der schon vor Jahren diskutiert wurde – und nun offenbar wieder aus der Versenkung auftaucht. Doch weder Ryanair noch andere Low-Cost-Airlines haben bislang öffentlich Interesse an den Steh-Sitzen bekundet. Das hält die Spekulationen allerdings nicht auf. Denn klar ist: Fluggesellschaften stehen unter Kostendruck, und jede Idee, um mehr Passagiere auf engem Raum unterzubringen, wird zumindest geprüft – auch wenn sie mehr nach Science-Fiction als nach Realität klingt.

Wer in nächster Zeit nach Mallorca fliegt, muss sich keine Sorgen machen – Spezialkleidung oder Balanceübungen sind nicht nötig. Noch bleibt das Sitzen im Flugzeug so, wie wir es kennen. Doch die Diskussion zeigt: Der Erfindungsreichtum im Kampf um günstigere Flugmodelle kennt offenbar keine Grenzen – auch wenn manche Ideen eher an futuristische Filmkulissen erinnern als an den nächsten Flug ans Mittelmeer.