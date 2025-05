Urlaub auf Mallorca: Warnung vor verlockendem Angebot – hier stecken Betrüger hinter

Wenn die Lust auf Party zur miesen Abzocke wird! Der Bierkönig ist im Urlaub auf Mallorca ein absolutes Muss. Doch wo viele Menschen sind, sind leider auch Kriminelle nicht weit. Und die wollen die Kohle der Reisenden abknöpfen – und nutzen dafür ganz dreist den guten Ruf des Bierkönigs!

Die legendäre Party-Location in der Schinkenstraße auf Mallorca warnt jetzt auf Social Media vor einer dreisten Masche. Die zog womöglich schon das eine oder andere Betrugsopfer nach sich…

Urlaub auf Mallorca: Bierkönig warnt vor verlockendem Angebot

Wer beim Bierkönig feiert, zahlt für eine sogenannte „Bier-Säule“ mit fünf Liter Inhalt 93 Euro. Wer es härter mag und Wodka Lemon trinken will, zahlt 123 Euro für die Fünf-Liter-Säule. Viel Geld also – umso schlimmer, wenn das Geld an dubiose Verkäufer von angeblichen „Getränketickets“ geht, die völlig wertlos sind.

Auf dem Social-Media-Account des Bierkönigs werden die Besucher gewarnt, auf Instagram heißt es: „Derzeit kursieren gefälschte Getränketickets, die angeblich für den Bierkönig gelten. Es gibt bei uns weder Getränketickets noch Gutscheine – weder gratis noch zum Verkauf! Solche Aktionen existieren im Bierkönig nicht. Wer dir so etwas anbietet, will dich betrügen.“

„Lasst euch nicht verarschen“

Man solle sich nicht „verarschen“ lassen, bei Unsicherheiten das „Bierkönig“-Team vor Ort fragen. Follower zeigen sich dankbar für die Hinweise. So schreibt ein Besucher, dass ihm auch schon solche Fake-Gutscheine angeboten worden seien: „War auch am Überlegen und dachte an eine Sonderaktion. Der Preis schien mir aber zu hoch und die Verkäuferin wirkte auch unseriös.“

Ein anderer Party-Gänger bringt sogar ins Spiel, solche besonderen Aktionen doch offiziell einzuführen. Er findet: „Ein Liter Bier plus ein Softdrink für einen niedrigen Preis wären doch ganz nett.“ Bleibt jetzt erstmal zu hoffen, dass die Betrüger ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden…