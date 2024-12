„Wer weiß denn sowas?“: Elton schlägt Hände über dem Kopf zusammen – „Gefahr“

Die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Vorabendprogramms – und das mit Erfolg. Moderator Kai Pflaume sorgt gemeinsam mit den Ratekapitänen Elton und Bernhard Hoëcker für spannende Unterhaltung, skurrile Fragen und jede Menge Lacher. In der aktuellen Folge traten zwei Comedy-Schwergewichte an: Guido Cantz und Bernd Stelter.

Was folgte, war ein witziger Schlagabtausch mit einer ganz besonderen Quiz-Frage, die sogar Elton kurzzeitig sprachlos machte.

Elton strauchelt bei „Wer weiß denn sowas?“

Das Erfolgsrezept von „Wer weiß denn sowas?“ ist so simpel wie genial: Zwei prominente Gäste unterstützen die Teamkapitäne in wechselnden Konstellationen. Diesmal standen Elton und Bernd Stelter sowie Bernhard Hoëcker und Guido Cantz bereit, um für jede richtige Antwort 500 Euro zu erspielen. Doch gleich zu Beginn geriet Team Elton in eine taktische Zwickmühle.

„Wenn wir taktisch sind, der Guido kennt sich ja auch mit Fußball aus. Sollen wir ihm das wegnehmen? Aber das ist auch eine Gefahr“, sinnierte Elton laut. Bevor er sich entscheiden konnte, griff Bernd Stelter beherzt ein: „Wir nehmen es weg.“ Eine Ansage, die Elton sichtlich überrumpelte. Mit den Händen über dem Kopf reagierte er schockiert. Denn: Fußball ist nicht gerade sein Steckenpferd. Stelter konterte gewitzt: „Man hat mir extra gesagt, du wärst das Sportgenie.“

„Wer weiß denn sowas?“: Frage hält Team Elton in Atem

Die gewählte Frage entpuppte sich als echte Herausforderung: Die Anti-Doping-Agentur Norwegen sorgte 2024 vor einem UEFA Nations League-Spiel für Aufsehen, weil sie…?

A: zwei Fußballprofis testen wollte, die lange verstorben waren.

B: Rentierhaare statt Menschenhaare untersucht hatte.

C: alle norwegischen Spieler fälschlicherweise positiv gemeldet hatte.

Mit großen Fragezeichen auf der Stirn diskutierte das Duo Elton und Stelter intensiv. Schließlich entschieden sie sich für Antwort A – und tatsächlich: Volltreffer! Die norwegische Anti-Doping-Agentur hatte sich mit den Tests blamiert und wollte zwei längst verstorbene Spieler überprüfen.

Mit der richtigen Antwort legte Team Elton bei „Wer weiß denn sowas?“ einen überraschend starken Start hin. Doch auch Team Hoëcker mit Guido Cantz glänzte in der ersten Runde. Der Startschuss für einen humorvollen Wettstreit war damit am Montagabend (9. Dezember) gelegt.