„Wer weiß denn sowas?“: Elton im skurrilen Outfit in ARD-Studio – „Niemandem aufgefallen?“

Bei „Wer weiß denn sowas?“ stehen meist die alltäglichen, aber doch schwierigen Fragen im Mittelpunkt – wenn nicht gerade die kleinen Sticheleien zwischen den Kontrahenten Elton und Bernhard Hoëcker für Unterhaltung sorgen.

In der „Wer weiß denn sowas?“-Folge von Montag (13. März) stand Elton jedoch weniger wegen Spitzen gegen seine Gegner, sondern wegen seinem Outfit im Fokus der TV-Zuschauer. In den Sozialen Medien wird sein Look kommentiert – und sogar eine schlüpfrige Ähnlichkeit festgestellt.

„Wer weiß denn sowas“: ARD-Zuschauer von Eltons Outfit irritiert

Im Wissensduell mit Schauspieler Bernhard Hoëcker ist Elton meist um keinen frechen Spruch verlegen – und auch optisch hat der ehemalige TV-Praktikant von ProSieben im der Show von Moderator Kai Pflaume keine Hemmungen.

So trug Elton bei der Sendung am Montag ein lila T-Shirt mit einem scheinbar künstlerischen Aufdruck, den man auf den ersten Blick aus Gesicht betrachten könnte. Zwei Augen, eine große Nase in der Mitte und ein Mund ergeben aus den bunten Figuren auf Eltons T-Shirt eine harmlose Mimik. Einige Zuschauer fühlen sich bei dem Aufdruck allerdings an etwas anderes erinnert, wie auf Twitter und Instagram kommentiert wird.

„Ist bei der Aufnahme niemandem aufgefallen, dass Eltons Shirt doch etwas komisch aussieht?“, kommentiert ein Zuschauer mit einem Lach-Smiley. Auf Twitter wird ein Fan noch deutlicher: „Was stellt denn das auf Eltons T-Shirt dar? Ich tippe mal auf einen ‚expressionistischen Penis'“.

„Wer weiß denn sowas?“-Zuschauer haben eine Theorie

Tatsächlich soll hinter Eltons T-Shirt aber ein harmloser Hintergrund stecken. So vermuten einige Zuschauer bei Instagram, dass es sich bei dem Aufdruck um das Albumcover einer bekannten Band handelt: „Das ist ein bekanntes abstraktes Albumcover, ich komme gerade nur nicht drauf, von welchem Interpreten oder welcher Band“, schreibt einer dazu. „Dass das was mit Musik zu tun hat, ist mir schon bewusst. Dennoch ist eine andere Interpretation nicht zu ignorieren“, kontert ein anderer Zuschauer.

Elton selbst hält sich bezüglich seines T-Shirts bedeckt – vielleicht amüsieren ihn die Spekulationen ja mindestens genauso sehr wie das Quizzen bei „Wer weiß denn sowas?“.