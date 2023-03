RTL-Star gibt überraschende Trennung bekannt – „Endgültig den Glauben an die Liebe verloren“

Schock-Nachricht für die Fans von RTL-„Dschungelcamp“-Star Jolina Mennen! Die Influencerin veröffentlichte am Montag (13. März) ein Hochzeitsfoto von sich und ihrem Mann Florian – doch so glücklich das Paar darauf aussieht, so traurig ist der Hintergrund des Beitrags.

Denn die Ex-„Dschungelcamp“-Teilnehmerin verkündet mit dem schwarz-weiß Foto die Trennung von ihrem Ehemann!

RTL-Star trennt sich von Ehemann – „Herausfordernde Zeiten“

Im Januar 2023 unterstützte Florian seine Frau noch, als sie bei dem RTL-Reality-Format um die Dschungelkrone kämpfte – den Kampf um seine Liebe hat das Paar dagegen verloren. Das gibt Jolina Mennen auf Instagram bekannt.

„Denn auch wenn wir es uns anders gewünscht haben, haben Florian und ich uns getrennt. Ich weiß nicht, wie man sowas hier öffentlich ‚richtig‘ macht, aber was ich euch sagen kann, ist, dass es Florian und mir gut geht“, heißt es in dem langen Statement der 30-Jährigen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nicht nur, dass zwischen dem Paar „keinerlei böses Blut, im Gegenteil…“ gibt – Jolina nutzt den Trennungspost auch, um sich bei ihrem Florian für die gemeinsame Zeit zu bedanken.

„Ich bin dankbar für all‘ die schönen Momente, die ich mit Dir an meiner Seite erleben durfte, und dazu gehören auch die herausfordernden Zeiten, in denen wir gemeinsam über uns hinausgewachsen sind“, blickt die „Turmspringen“-Teilnehmerin zurück. Schließlich hat Florian in der 13-jährigen Beziehung auch Jolinas Weg vom biologischen Mann zur Frau unterstützt. Erst vor einigen Jahren hatten die beiden auch ihre Hochzeit erneuert.

RTL-Star schockiert Fans mit Trennung – „Will das nicht glauben“

Während Jolina die Trennung gefasst verkündet und sogar positiv in die Zukunft blickt („Nichts und niemand wird jemals zwischen uns kommen, denn auch, wenn wir kein Paar mehr sind, sind wir in Freundschaft eine Einheit“), fallen ihre Fans aus allen Wolken.

Mehr Themen:

Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare:

„Omg, will das nicht glauben“

„Ist jetzt nicht wahr… War das einzige Paar, wo ich noch geglaubt habe, dass die Liebe ewig halten wird“

„Jetzt habe ich endgültig den Glauben an die Liebe verloren“

„Ich dachte ernsthaft, es kommt eine Liebeserklärung und dann das… mein Herz ist gebrochen! Ihr wart für mich der Inbegriff von wahrer Liebe“

„Ich bin total geschockt.. alles Gute euch“

„Okay ciao, ich glaube nie wieder an die große Liebe“

„Ich habe gerade fast mein Handy fallen lassen. Mit sowas hätte ich nie im Leben gerechnet. Aber schön, dass es euch beiden gut geht!“

Auch Influencer-Freunde wie Ana Johnson oder Vanezia Blum drücken unter dem Instagram-Beitrag ihre Gefühl aus, so leidet Vanezia Blum offenbar sehr mit: „Mein Herz tut weh.“