Lacher bei „Wer weiß denn sowas?“: ZDF-Star stellt Duell infrage

So etwas hat es in der Geschichte von „Wer weiß denn sowas?“ selten gegeben: Am Freitag (11. April 2025) tritt ein Vater-Tochter-Duo in der ARD an.

Die Schauspieler Wolfgang Stumph (79) und Stephanie Stumph lösten in der ZDF-Krimiserie „Stubbe – Von Fall zu Fall“ jahrzehntelang gemeinsam heikle Mord- und Kriminalfälle. Nach dem Aus der Samstagabendsendung am 22. Februar 2025 wagen sie nun den Sprung in die ARD-Quizarena.

Können Wolfgang und Stephanie die kniffligen Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem alltäglichen Leben meistern? Während der dritten Frage zeigt sich plötzlich, dass einer der beiden nach eigener Aussage sogar bei einer Niederlage gewinnen wird. Wie kann das sein?

„Wer weiß denn sowas?“: Völlige Ahnungslosigkeit am Quizpult

Es ereignet sich bei der dritten Frage zur Kategorie „Essen und Trinken“, als Wolfgang Stumph und Elton es mit der Frage „Wer in Japan auf Yōshuku-Art kocht,…?“ zu tun bekommen. Zur Auswahl stehen die Antworten: ‚(A) richtet herzhaftes Essen wie ein Dessert an‘, ‚(B) bereitet westliche Gerichte auf japanische Art zu‘ und ‚(C) stellt Mahlzeiten ausschließlich aus einer Farbe zusammen‘.

Dass Wolfgang und Stephanie sich perfekt ergänzen und sowohl privat als auch beruflich ein unschlagbares Team sind, ist vielen ARD- und ZDF-Fans bekannt. Doch für einen Abend muss Wolfgang das alles einmal beiseitelegen.

ZDF-Star Stumph kann nur gewinnen

Offenbar fällt ihm das extrem schwer, denn beim gemeinsamen Rätseln nach der richtigen Antwort wendet er sich plötzlich an Elton. Nachdem sich Stephanie ohne Vorwissen risikoreich für Antwort C entschieden haben, erklärt Wolfgang lachend: ,,Du, wir können nichts falsch machen! Wir gewinnen als Familie und verlieren als Familie. Wir spielen ja gar nicht gegeneinander.“

Dem Publikum scheint die Aussage sehr zu gefallen. Es reagiert mit lautem Lachen und fühlt sich bestens unterhalten. Doch wie gut ist Eltons und Wolfgangs Treffsicherheit bei der Frage? Zu ihrer Enttäuschung liegen die beiden komplett daneben – die richtige Antwort wäre B gewesen. Allerdings muss sich der ZDF-Schauspieler keinerlei Sorgen machen. Für ihn wird ja in jedem Fall ein Sieg herausspringen!

„Wer weiß denn sowas?“ läuft aktuell montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD. Aktuell befindet sich das beliebte Quizformat in der Endphase Richtung Sommerpause. Die letzte Folge, die Verabschiedung von Elton, wird als XXL-Ausgabe am 26. April in etwas mehr als zwei Wochen zu sehen sein.