„Wer weiß denn sowas?“: Mücken-Frage sorgt bei IHM für Verwirrung – „Indem du Touristen zuführst“

Wer nimmt seine Niederlage sportlich? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Sport-Duells bei „Wer weiß denn sowas?“. Am Montagabend (8. Januar) begrüßt Moderator Kai Pflaume Tom Bartels, der im Ersten vor allem als Reporter und Kommentator bei großen Sportevents im Einsatz ist, sowie Michael Antwerpes, einen der Moderatoren der „ARD Sportschau“. Wer von den beiden Sport-Moderatoren macht dabei das Rennen?

Elton bildet gemeinsam mit Michael Antwerpes ein Rateduo, während Bernhard Hoëcker neben Tom Bartels Platz nimmt. Ziel der Ratepaare ist es, so viel Geld wie möglich für ihren Publikumsblock zu erspielen.

„Wer weiß denn sowas?“: Dieser Konter sorgt für Gelächter im Studio

Bei „Wer weiß denn sowas?“ stellen sich die Teilnehmer im ARD-Studio den verrücktesten Fragen. Auch in der heutigen Sendung kamen einige auf den Geschmack solcher skurrilen Rätsel. Warum sich hier besonders die Geister schieden, liegt vor allem in den kreativen Antworten versteckt. Die Frage lautete: „Was testete die UNESCO-Welterberegion Hallstatt in Österreich 2023 an einem See, um Selfie-Fotografien zu reduzieren?“

A) Ansiedlung und Pflege von Stechmücken am Seeufer

B) kostenlose Selfie-Fotobox mit dem See als Hintergrundmotiv

C) Sichtschutzzaun am beliebtesten Aussichtspunkt



Während Michael Antwort A direkt ausschließt, findet Elton die Antwortmöglichkeit mehr als lustig – so lustig, dass sie auch richtig sein könnte. Beim gemeinsamen Sinnieren fragt sich der Showmaster allerdings laut: „Wie pflegst du Stechmückenlarven?“

„Indem du Touristen zuführst“, kontert Michael prompt und sorgt dabei für ein riesiges Gelächter im Publikum und bei der Konkurrenz. Für den nächsten Brüller sorgte Kontrahent Bernhard Hoecker: „Für die Mücken ist der Elton ein All You Can Eat!!“

Nach langem Hin und Her gibt Michael jedoch nach und lässt Elton die Antwort A einloggen – sehr zur Belustigung von Hoëcker. „Bernhard lacht sich schon tot“, stellt Michael fest. Und das zurecht, schließlich wäre Antwort C die Richtige gewesen. „Ich nehm’s auf meine Verantwortung“, versichert der Teamkapitän.

Auch wenn Elton hier vielleicht falsch lag, konnte das Team dennoch am Ende den Sieg für sich verbuchen. Stolze 4.000 Euro erspielten sie für das Publikum.