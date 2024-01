„Wer weiß denn sowas?“: Teampartner treibt Elton in den Wahnsinn – Rätselmeister spricht Machtwort

Elton und der Komiker Fabian Köster legen bei „Wer weiß denn sowas?“ am Freitagabend (5. Januar) zunächst einen Fehlstart hin. Bereits bei der zweiten Frage stehen sie somit schon unter Druck.

Moderator Kai Pflaume will von den „Wer weiß denn sowas?“-Kandidaten wissen, was gegen Mückenlarven in der Regenwassertonne hilft. Elton und sein Teampartner einigten sich zuvor, dass Fabian Köster die Antwort geben darf. Doch plötzlich legt der „Blamieren oder Kassieren“-Star sein Veto ein.

„Wer weiß denn sowas?“: Elton setzt sich durch

Zur Auswahl steht ihnen bereit: A: etwas Pflanzenöl in das Wasser zu träufeln, B: täglich einen halben Liter Leitungswasser in die Tonne zu geben oder C: hin und wieder etwas Rasenschnitt hinein zu streuen. Elton tendiert sofort zur ersten Antwort, doch damit ist er offenbar allein. „Ich finde ‚B‘ so absurd, dass ich glaube, dass es das ist“, so die eigenwillige Theorie seines Teampartners.

Elton versucht mit guten Argumenten Fabian Köster vom Gegenteil zu überzeugen. „Stell dir vor es regnet in Deutschland eine Woche durch. Die Tonne ist also voll und du kommst noch hin und packst noch jeden Tag einen halben Liter Leitungswasser drauf.“ Dem kann Köster auch nichts mehr entgegensetzen, doch zur Überraschung aller beharrt Köster auf Antwort ‚B‘ – vielleicht auch um seinen Teampartner etwas zu ärgern.

Doch da spielt Elton nicht mit. „Nein, wir nehmen ‚A‘“, so das klare Machtwort. Wenn sich bei „Wer weiß denn sowas?“ ein Team nicht einig ist, dann hat der Rateteam-Kapitän das letzte Wort. Zum Glück, denn Elton sollte mit seiner Auswahl goldrichtig liegen – das musste dann auch Fabian Köster einsehen.