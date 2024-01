„Wer weiß denn sowas?“: Elton fährt aus der Haut – „Ihr wollt mich doch verarschen!“

Bei „Wer weiß denn sowas?“ bekommen Elton und Bernhard Hoëcker am Donnerstagabend (4. Januar) zwei Sportskanonen zur Unterstützung. Box-Legende Henry Maske will Hoëcker zum Sieg verhelfen, während Elton von dem Wissen des aktiven Profi-Boxers Simon Zachenhuber profitieren möchte.

Doch direkt zu Beginn von „Wer weiß denn sowas?“ kommt es nach Meinung von Elton bereits zu einem Eklat. Der Moderator ist vollkommen fassungslos als die erste Frage vorgelesen wird.

„Wer weiß denn sowas?“: Aufregung im Studio

Den Vortritt beim ARD-Quizwettkampf bekommt der Altmeister Henry Maske. Der 52-Jährige darf sich zuerst eine Kategorie aussuchen und wählt „Zahlen, bitte“. Moderator Kai Pflaume hat gerade einmal drei Wörter der ersten Frage vorgelesen, da schreit plötzlich Elton von der Seite: „Nein, das ist nicht euer Ernst.“

Kontrahent Hoëcker weiß sofort was Sache ist und fängt an laut loszulachen. „Weswegen regt sich Elton jetzt so auf?“, will Henry Maske von seinem Rateteam-Kapitän wissen. „Normalerweise gibt es immer eine Schätzfrage und dann hast du keine Ahnung. Und jetzt geht es das erste Mal um Zahlen in einer Kneipe“, klärt dieser auf.

DIESE Frage bringt Elton aus der Fassung

„Und dann auch noch so eine einfache Frage. Ihr wollt mich doch hier verarschen!“, bölkt der „Blamieren oder Kassieren“-Star erneut los. Moderator Kai Pflaume übernimmt wieder die Regie und liest zunächst die Frage einmal komplett vor. „Bezahlt eine Gruppe im Restaurant getrennt und bleibt beim letzten Zahlenden etwas auf der Rechnung übrig, das er nicht bestellt hatte, …?“ Wie immer haben die Teams drei Antwort-Optionen:

A: muss er den Restbetrag nicht begleichen

B: ist er verpflichtet, die restliche Summe zu übernehmen

C: muss er den Rest nur zahlen, wenn er den Tisch reserviert hatte

Nach kurzer Bedenkzeit einigt sich das Team Hoëcker auf Antwort A und soll damit goldrichtig liegen. Die ersten 500 Euro des Abends gehen auf ihr Konto. Elton regt sich noch immer auf, doch kurz darauf muss er sich konzentrieren, denn nun ist sein Team gefragt.