ARD: Abbruch bei Live-Sendung! Plötzlich müssen alle das Studio verlassen

Immer mittags um 11.15 Uhr wird im „ARD-Buffet“ gekocht, gegärtnert und gebastelt. Im wöchentlichen Wechsel geben die Moderatoren Tipps für ein schöneres Zuhause. Starköche kommen ins ARD-Studio, um leckere Rezepte zum Nachkochen zu geben und Zuschauer können ihre Fragen rund Gesundheits- und Rechtsthemen loswerden.

Doch am Mittwochmittag (3. Januar) herrscht plötzlich Aufregung am Herd. Während Moderatorin Marwa Eldessouky mit dem Profi-Koch Stephan Hentschel gerade am Zutaten schneiden ist, geht plötzlich der Feueralarm beim „ARD-Buffet“ los.

ARD-Buffet muss plötzlich abgebrochen werden

Am Dienstag standen Grünkohl-Chips sowie Grünkohl mit Linsen-Konfetti auf dem Speiseplan. Dafür machten sich die „Brisant“-Moderatorin Marwa Eldessouky mit dem Profi-Koch Stephan Hentschel direkt zu Beginn der Sendung frisch ans Werk. Rund eine Viertelstunde vor Ende der Sendung schaut Moderator Johannes Zenglein nochmal am Herd vorbei, während der Profi-Koch noch ein paar wichtige Tipps gibt.

Als die Zutaten gerade in den Topf zum Kochen geschmissen werden, ertönt plötzlich ein lautes Geräusch im Hintergrund. „Jetzt geht tatsächlich hier der Feueralarm an. Haben wir ein bisschen zu heiß gekocht hier?“, fragte Zenglein zunächst selbst ganz verwundert. „Ich fühle aber nicht, dass wir hier verantwortlich sind dafür.“ Der Moderator hofft zunächst auf einen Fehlalarm und will die Sendung fortführen.

Doch kurze Zeit später bekommt Zenglein die Anordnung vom Sender, dass das Studio sofort geräumt werden muss. „Es ist mir ein inneres Fußbad das sagen zu müssen, aber wir müssen tatsächlich das Studio verlassen“, teilt er seinen schockierten Gästen mit. Damit endet die Sendung vorzeitig. Der Sender reagierte und zeigte anschließend alte Ausschnitte des „ARD-Buffets“. Doch da die „Tagesschau“ pünktlich um 12 Uhr anfängt, konnten die Zuschauer auch diese Folge nicht bis zum Ende schauen.

Die brisanten Szenen vom Abbruch des „ARD-Buffets“ sind auch in der ARD-Mediathek zu sehen.