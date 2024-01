„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume verscherzt es sich DAMIT beim Publikum – „Merkst du selber, keiner lacht“

In der heutigen Sendung (9. Januar) wurde es für einen kurzen Moment ziemlich still. Dabei sind die Gäste stets für ihre powervollen Stimmen bekannt – schließlich stand das Duell der Kinderstars an.

Zum einen verzauberte in den späten 60er Jahren der süße Knirps Heintje viele Mütter mit seinem Ohrwurm „Mama“. Zum anderen begeisterte die zehnjährige Anita im Jahr 1971 an der Seite von Roy Black die Schlagerfans mit „Schön ist es auf der Welt zu sein“. Jetzt, als längst erwachsene Kinderstars, treffen sich Hein Simons und Anita Hegerland zu einem fröhlichen Rateduell bei „Wer weiß denn sowas?“ wieder.

Während Elton gemeinsam mit Heintje ein Rateduo bildete, nahm Bernhard Hoëcker neben Tom Bartels Platz. Warum in dieser fröhlichen Konstellation ausgerechnet Moderator Kai Pflaume das ARD-Studio zum Schweigen brachte…

„Wer weiß denn sowas?“: DARUM herrschte peinliche Stille

Direkt zu Beginn der Sendung kommt es nach der ersten Frage zu einer peinlichen Situation. Dabei versuchten Elton und sein Partner Heintje, die folgende Frage korrekt zu beantworten:

Parmesan…?

A) wird im Konservierungsprozess mit einem dünnen Ölfilm bestrichen

B) stammt ursprünglich aus Korsika

C) wird immer mit tierischem Lab hergestellt

Nach kurzem Zögern entschied sich das Team für Antwort B – jedoch vergeblich. Schließlich erkannte das Aufklärungsvideo nur Antwortmöglichkeit C als richtig an. Dies führte zu Bedauern seitens Elton und Heintje, weshalb Moderator Kai Pflaume die Gelegenheit für eine humorvolle Anekdote nutzte: „Das eine kommt vom Tier, das andere vom LAB-or.“ Das Publikum schwieg, und eine peinliche Stille breitete sich im TV-Studio aus.

Obwohl alle Beteiligten das Wortspiel von Kai Pflaume verstanden, fand es allem Anschein nach niemand lustig. Elton stellte laut fest: „Merkst du selber, lacht keiner!“ Doch der Moderator nahm es gelassen und setzte das Programm mit belustigter Miene fort.