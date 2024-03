„Wer weiß denn sowas?“: Elton und Pflaume machen plötzlich gemeinsame Sache – „Unfassbar“

Als ARD-Moderator bei „Wer weiß denn sowas?“ ist Kai Pflaume zur Neutralität verpflichtet. Doch hat er am Dienstagabend (12. März) etwa gemeinsame Sache mit Elton gemacht? Bernhard Hoëcker ist sich da ganz sicher.

Bei „Wer weiß denn sowas?“ geht es um Sieg oder Niederlage. Natürlich möchte jedes Rate-Team die Show für sich entscheiden. Kein Wunder also, dass es hin und wieder zu kleinen Sticheleien untereinander kommt.

„Wer weiß denn sowas?“: Ernährungsfrage löst Grübeln aus

Am Dienstagabend spielen die beiden Schauspielerinnen Diana Körner und Isabell Polak mit Hoëcker und Elton um den Sieg. Körner und Hoëcker stehen vor der schwierigen Frage: „Laut Ernährungsreport 2023 achten Menschen beim Einkauf von Lebensmitteln neben dem Zutatenverzeichnis am häufigsten auf…?“ a) „die Haltungsbedingungen der Tiere bei Produkten tierischen Ursprungs“ b) „das Mindesthaltbarkeitsdatum“ c) „die Umweltfreundlichkeit bei der Produktion“.

Für Körner auf dem ersten Blick klar: Es muss Antwort a) sein! „Mindesthaltbarkeitsdatum ist irgendwie logisch“, mutmaßt sie dann weiter. „Ich würde beides sagen“.

Pflaume und Elton hauen Witz raus

„Ganz ehrlich, ich überlege, wann ich im Geschäft mal auf das Haltbarkeitsdatum geachtet habe. Das mach ich überhaupt nicht“, betont Hoëcker. „Ich kauf das doch nicht zum Aufheben“, erzählt er weiterhin.

„Aber da sollte man schon drauf achten. Ich erinnere mich vor kurzem, da hatte der Elton mal einen Joghurt, der ist ihm heruntergefallen“, hakt Pflaume ein. „Ja, ja der war nicht mehr haltbar“, entgegnet Elton. Das Publikum lacht.

Hoëcker ist entsetzt

„Jetzt arbeiten die schon im Team. Das ist ja unfassbar“, beschwert sich Hoëcker mit einem Augenzwinkern. Die beiden tippen übrigens auf Antwort a) – und lagen damit richtig.

Die ganze Folge „Wer weiß denn sowas?“ kannst du in der ARD-Mediathek nachschauen.