„Wer weiß denn sowas?“: Unnötiger Patzer bei Antwort – „Das gilt nicht!“

In der beliebten ARD-Ratesendung „Wer weiß denn sowas?“ ist es das Salz in der Suppe, wenn die Stars am Ratetisch ins Grübeln kommen. Doch die Ausgabe vom Mittwochabend (3. April) hielt für die Fans der Show eine besondere Überraschung bereit. An diesem Abend schien das Ratefieber besonders hoch zu sein – vor allem bei Teamkapitän Elton und seinem prominenten Teampartner Markus Maria Profitlich.

„Wer weiß denn sowas?“: Elton hat es eilig

Gleich zu Beginn zeigte sich, dass das Team um Elton auf der Erfolgsspur war. Markus Maria Profitlich bewies mit dem richtigen Gespür für die erste Frage, dass er nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Quiz-Duell ein echter Gewinnertyp ist. Schnell waren die ersten 500 Euro auf dem gemeinsamen Konto verbucht. Ein Start nach Maß! Doch der eigentliche Höhepunkt des Abends folgte sogleich. Bevor Kai Pflaume die Antwortmöglichkeiten zur zweiten Frage präsentieren konnte, preschte Elton vor.

Die Frage, warum sich Handball-Profis während eines Spiels häufig an den Schuh fassen, brachte den sonst so bedachten Elton dazu, seine Ungeduld offen zur Schau zu stellen. „Da ist Harz dran“, unterbrach Elton den Moderator. Kai Pflaume nahm die Situation mit Humor: „Und was sollen wir nehmen? A, B oder C?“, fragte er, wohlwissend, dass die Antwortmöglichkeiten noch gar nicht auf dem Bildschirm erschienen waren. Dabei warf Elton Option B in den Raum. Das Publikum quittierte die Szene mit Gelächter.

Als die tatsächlichen Antwortoptionen dann gezeigt wurden, stand Elton mit seiner voreiligen Antwort B da – eine Wahl, die Kai Pflaume sogleich mit einem schelmischen „Schade, Schade! Der Elton hat B gesagt“ kommentierte. Doch Markus Maria Profitlich ließ sich davon nicht beirren. „Das gilt nicht“, sagte er bestimmt und lenkte die Wahl auf Antwort A, die von einem kleinen Harzvorrat an den Schuhen der Handballspieler sprach. Die Korrektur erwies sich als goldrichtig: Das Team erzielte weitere 500 Euro und brachte damit das Konto auf stolze 1000 Euro.