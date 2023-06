„Wer weiß denn sowas?“: Traurige Nachricht von der ARD – Fans fassungslos

Regelmäßig schalten Zuschauer im Ersten ein, um „Wer weiß denn sowas?“ zu sehen. Der Ratespaß mit Bernhard Hoëcker, Elton und Moderator Kai Pflaume konnte bisher einige Fans für sich gewinnen und erfreut sich besonders durch die spannenden Gäste großer Beliebtheit.

Von Montag bis Freitag wird „Wer weiß denn sowas?“ am Abend ab 18:00 Uhr ausgestrahlt. Doch jetzt hat der Sender eine traurige Nachricht für die Fans, denn mit der Quizshow ist es erstmal vorbei.

Zuschauer müssen ohne „Wer weiß denn sowas?“ auskommen

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show gibt es jetzt eine neue Ankündigung. Demnach müssen sich die Zuschauer und Fans der Sendung ab nächster Woche erst einmal in Geduld üben. Denn „Wer weiß denn sowas?“ verabschiedet sich vorerst.

„Auf in die vorletzte Runde! Heute laufen wir noch und morgen auch, aber dann sind erst einmal wieder unsere Freunde von ‚Gefragt – Gejagt‘ am Zug“, heißt es in dem Post. Wann genau es weitergehen wird, hat die ARD noch nicht bekannt gegeben.

Fans sind enttäuscht über Ankündigung

Die Zuschauer, die die Sendung gern schauen und regelmäßig einschalten, zeigen sich enttäuscht über die Entscheidung des Senders. In den Kommentaren sind zahlreiche Fans, die sich über die Sendepause beschweren.

„Hoffentlich keine Wiederholung“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Ganz offensichtlich sehnen sich die Fans der Show nach nagelneuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“