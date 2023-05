„Wer weiß denn sowas?“: Elton lästert über seinen Ratekollegen – „Bisschen schwierig“

Erneut versuchen sich Promis in einer Raterunde bei „Wer weiß denn sowas?“. In der ARD-Sendung sind am Dienstagabend (30. Mai 2023) neben Elton und Bernhard Hoëcker auch Schauspielerin Anja Kling und Schauspieler Henning Baum dabei.

Doch die ersten fünf Minuten wird nicht geraten, sondern gefeiert. Kai Pflaume wird groß überrascht. Bernhard Hoëcker und Elton haben sich ein Gedicht ausgedacht und tragen dieses auch noch vor laufenden Kameras auf, denn der Moderator hat vor Kurzem seinen 56. Geburtstag gefeiert.

Zusätzlich bekommt Pflaume einen Kuchen als verspätetes Geburtstagsgeschenk von Überraschungsgast Sascha Huber, einem Fitness-Influencer und Ex-Teilnehmer der YouTube-Survival-Show „7 vs. Wild“, vorbeigebracht. Um sich Torte so richtig zu verdienen, fordert der Influencer Pflaume zu einem Liegestütz-Battle heraus. Doch statt mitzuzählen, drückt der Moderator Huber mit dem Kopf ein wenig in die Torte. „Das wollte ich gar nicht“, versucht er den Influencer dann zu beschwichtigen, als er sein Gesicht sieht. Der darf im Publikum mit halb verschmiertem Gesicht Platz nehmen.

Doch das alles hat Zeit gekostet – das scheint auch Kai Pflaume nicht so gut zu gefallen, weshalb er prompt mit Konsequenzen für die Promi-Kandidaten droht. „Damit das, was jetzt alles passiert ist, in der Sendung auch drin bleiben kann, müssen wir jetzt echte Schnellraterunden hinlegen.“

Das findet besonders Elton offenbar nicht ganz so witzig. „Das ist mit Henning ein bisschen schwierig“, entgegnet er dem Moderator. Henning Baum sei zwar gut im Raten, dafür aber auch sehr ausführlich.

Henning Baum kommt ins Schwitzen

Generell scheint es dem Schauspieler schwer zu fallen, mitzuraten. Besonders bei einer Kategorie scheinen bei ihm zahlreiche Fragezeichen aufzukommen. Bei „Brisant“ ist er sich schließlich unsicher, denn mit „Gossip“ kenne er sich so gar nicht aus, gibt er zu.

Zwar ermutigt Elton ihn noch dazu, die Kategorie trotzdem auszuwählen, da sie ja ein Team seien, doch Baum bekräftigt: „Ich kann aber nix.“ Im Studio sorgt das für Lacher.