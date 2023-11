„Wer weiß denn sowas?“: Hoëcker fordert plötzlich Abbruch der Sendung

Am Dienstag (7. November) begrüßt Kai Pflaume bei „Wer weiß denn sowas?“ zwei Schauspieler aus der ARD-Vorabendserie „Wapo Berlin“. Das passt gut, denn gleich im Anschluss an das Quiz beginnt die neue Staffel der beliebten Krimiserie aus der Hauptstadt.

Die neue Hauptkommissarin bei der Berliner Wasserpolizei wird gespielt von Marie Schöneburg, sie darf Bernhard Hoëcker bei den Fragen unterstützen. „Heute ist der Bernhard dein Kapitän.“, witzelt Kai Pflaume. Werden sie zusammen untergehen? Auf der anderen Seite tritt Schauspielkollege Hassan Attouch zusammen mit Elton zum Rateduell an.

„Wer weiß denn sowas?“: Schwerer Start für Team Hoëcker

Drei Fragen – dreimal liegen Hoëcker und Schöneburg falsch. Ein Schlag ins Wasser. Bei einer Frage zum Thema Straßenverkehr gibt es endlich die ersten 500 Euro, allerdings mit Hilfe einer Frau aus dem Publikum. Sie weiß: „Haifischzähne“ sind eine Fahrbahnmarkierung, bei der man warten und gegebenenfalls Vorfahrt gewähren muss. Auch die nächste Aufgabe ist nicht einfach: „Was haben die Inseln Fonseca, Frisland und Buss gemeinsam?“

A) Sie können nur einen Monat im Jahr gewohnt werden

B) Sie besitzen einen Hafen, in dem jeweils nur ein Schiff anlegen kann

C) Sie existierten nie, waren aber lange Zeit auf Karten verzeichnet

Hoëcker ist überzeugt, dass es Phantominseln gibt, die nie gefunden wurden. Damit liegt er vollkommen richtig. Langsam nimmt sein Team Fahrt auf. Aber vor der Finalfrage liegt Team Elton immer noch mit 1.000 Euro in Front.

„Wer weiß denn sowas?“: Hoëcker fiebert Abspann entgegen

Die Masterfrage lautet: „Besteht ein Wein aus mehrerer Rebsorten, so sprechen Winzer von einem…?“

A) Terroir

B) Verschnitt

C) Böckser

Team Elton hat 800 Euro gesetzt und tippt auf C, Bernard Hoëcker ist sich unsicher und fürchtet eine Blamage. Er fordert vorzeitig den Abbruch der Sendung und ruft: „Abspann!“ Natürlich nur zum Spaß, es ist ja ohnehin gleich Schluss.

Kai Pflaume löst auf: Lösung B ist richtig! 1000 Euro hatte Team Hoëcker gesetzt, holt im Endspurt also doch noch den Sieg im Duell der Berliner WaPo-Kommissare.