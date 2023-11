„Wer weiß denn sowas?“: Bernhard Hoëcker wirft das Handtuch – „Dann ist die Sendung zu Ende“

Das ARD-Quiz „Wer weiß denn sowas?“ lädt am Mittwoch (1. November) zum großen „Santiano“-Duell. Hans-Timm Hinrichsen spielt mit Bernhard Hoëcker zusammen, während Elton von Björn Both unterstützt wird.

Doch beinahe ist „Wer weiß denn sowas?“ schneller vorbei, als es die ARD-Zuschauer es gewohnt sind. Schuld ist ein kurzer Disput zwischen Bernhard Hoëcker und Hans-Timm Hinrichsen.

„Wer weiß denn sowas?“: Uneinigkeit im Team

Das „Wer weiß denn sowas?“-Team von Bernhard Hoëcker und Hans-Timm Hinrichsen liegt 500 Euro im Rückstand gegenüber den Konkurrenten Elton und Björn Both, als es zu der Situation kommt.

Moderator Kai Pflaume versucht noch zu motivieren, sagt mit Blick auf den Kontostand der Konkurrenz: „Da könnt ihr auch noch hinkommen“ – zumindest, sofern man die richtige Frage und damit auch die richtige Kategorie auswählt. Genau damit tut sich Quiz-Profi Bernhard Hoëcker aber schwer.

Bei der Wahl zwischen „Zahlen bitte“ und „Schlagzeilen“ stellt er gegenüber Hinrichsen klar: „Ist mir egal, such‘ du aus, ich will nicht entscheiden.“

„Ich auch nicht“, entgegnet Both prompt. „Dann ist die Sendung zu Ende, meine Damen und Herren“, scherzt Hoëcker daraufhin.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

„Wer weiß denn sowas?“: Pechsträhne bei Hoëcker

Schließlich trifft der 53-Jährige doch die Entscheidung, wählt die Kategorie „Zahlen bitte“.

Bei der Frage „Laut einer repräsentativen Umfrage bevorzugen 60 Prozent der Befragten in Deutschland… A: eine weibliche Stimme bei Sprachassistenten, B: englische Filme in der Original- statt der Synchronfassung C: das Radio für einen perfekten Start in den Tag“ findet das Team beide Antworten realistisch.

Mehr Themen:

Schließlich schwankt der Ratefuchs zwischen Antwort A und C, Teamkollege Hinrichsen plädiert kurzentschlossen für C. Die Entschlossenheit bringt den beiden allerdings kein Glück – Antwort A wäre richtig gewesen.