„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume teilt gegen Elton aus – „Seitdem du bei RTL bist“

In der ARD kommen Quizfans am Freitagabend mal wieder voll auf ihre Kosten. Denn ab Punkt 18 Uhr zeigt der öffentlich-rechtliche Sender eine neue Folge der beliebten Sendung „Wer weiß denn sowas?“. Die Gäste des Abends: Johannes Oerding, der mit Elton zusammenspielt und sein Musikkollege Seven, dessen Teamkapitän Bernhard Hoëcker heißt. Dabei kommt es gerne mal dazu, dass vor allem Moderator Kai Pflaume seinen Kollegen den ein oder anderen Spruch drückt. Dieses Mal steht Elton in der Schussbahn des ARD-Moderators.

„Wer weiß denn sowas?“: Team Elton grübelt bei Frage

In der Show ist es üblich, dass die beiden Teammitglieder jede Antwortmöglichkeit einmal durchkauen. Dabei besprechen sie natürlich vor allem, was für sie am plausibelsten klingt. Elton und Johannes Oerding überlegen bei dieser Frage besonders lang:

„Das in Zitrusfrüchten wie der Grapefruit enthaltene Naringenin…

A) sorgt für den frischen Geruch der Früchte

B) kann im menschlichen Körper die Insulin-Sensitivität erhöhen

C) ist sehr süß und wird kurz nach dem Pflücken abgebaut.“

Letztendlich einigen sich beide darauf, dass sie die Antworten A) uns C) ausschließen und sich auf B) einigen. Was dann folgt, ist eine fiese Spitze des Moderators an Elton höchstpersönlich.

„Wer weiß denn sowas?“: Pflaume führt Elton vor

„Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, meine Damen und Herren“, sagt Kai Pflaume grinsend in die Kamera. „Aber seit Elton auch im RTL ist, denkt der ganz anders.“ Im ARD-Studio bricht Gelächter aus. Und auch der Moderator scheint sichtlich amüsiert über seinen eigenen Spruch. Zum Glück nimmt auch Elton die Situation mit Humor.

Das Lachen vergeht ihm am Ende des Abends dann aber trotzdem. Denn der Sieg geht an die Kontrahenten Bernhard Hoëcker und Seven. Schade!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.