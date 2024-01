„Wer weiß denn sowas?“ (ARD): Laura Wontorra stichelt gegen Elton – der schlägt sofort zurück

Freitag (19. Januar 2024) steht bei „Wer weiß denn sowas?“ in der ARD das Duell der Sportreporter an. An der Seite von Bernhard Hoëcker spielt Frank Buschmann, der Bottroper ist einer der bekanntesten Fußball-Kommentatoren des Landes.

Elton rätselt mit Laura Wontorra, die sich nicht nur als Sportmoderatorin einen Namen gemacht hat. Sie präsentiert auch die erfolgreiche Vox-Show „Grill den Henssler“ und moderierte die 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar„.

„Wer weiß denn sowas?“ – Heute Gegner, sonst ein super Team

Bei RTL bilden die beiden ein beliebtes Duo. Für „Ninja Warrior Germany“ stehen sie gemeinsam vor der Kamera, auch das große RTL-Turmspringen haben sie zusammen moderiert. Es ist also ein faires Duell auf Augenhöhe.

Jetzt hat das Team Elton wichtige Entscheidung zu treffen. Kai Pflaume bittet um die nächste Kategorie. London, Unsere Erde, Arbeitsrecht oder Spezialitäten? Sie haben die Qual der Wahl, wieder geht es um 500 Euro.

Laura Wontorra hat Angst vor einer Blamage

„Spezialitäten könnte was mit Essen sein, da kann ich mich ja nur blamieren“, sprudelt es aus Laura Wontorra heraus, „aber die Kategorie müsste ja zu Elton ganz gut passen!“, lacht sie laut auf und deutet auf seinen Bauch. Elton kontert souverän: „Wer grillt denn immer mit dem Henssler, du oder ich?“

Daraufhin muss die RTL-Moderatorin zugeben, dass sie mal bei einem Quiz mit Steffen Henssler die Finalfrage verbockt hat. Auch da ging es um das Thema Kochen, und der VOX-Küchenchef scheint extrem nachtragend zu sein. „Das musste ich mir jahrelang anhören von dem“, gesteht sie. Kein Wunder, dass sie keinen Bock auf Fragen hat, die mit Essen zu tun haben.

Hier für dich die entsprechender „Wer weiß denn sowas“-Frage: Wodurch erhält der „Red Velvet Cake“ nach traditionellem Rezept seinen roten Farbton?

A) Durch säurehaltige Zutaten verfärbt sich das Kakaopulver rötlich

B) Der Kuchen wird mit Annatto gewürzt, das auch Cheddar rot färbt

C) Das Eisen der gemahlenen Mandeln im Teig oxidiert beim Backen

Tatsächlich sorgt die Zugabe von Essig für sie rote Farbe, Antwort A ist richtig.