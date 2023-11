„Grill den Henssler“: Klarer Regelbruch! Niemand greift ein

Bei „Grill den Henssler“ haben schon so einige Spezialisten ihr Können, oder auch ihr Nicht-Können unter Beweis stellen dürfen. So unglücklich wie Evelyn Burdecki hat sich aber wohl noch niemand in der Vox-Kochshow angestellt. Die Düsseldorferin kochte so mies, dass sich Steffen Henssler sogar dazu durchrang, einen offensichtlichen Regelbruch anzuregen. Doch beginnen wir von vorne.

Der Realitystar wollte Schupfnudeln herstellen, dazu sollte es karamellisierte Pflaumen geben. Doch statt des wohlig-süßen Duftes, der an Weihnachten und gemütliche Abende im Kreise der Familie erinnert, können die „Grill den Henssler“-Zuschauer sich glücklich schätzen, dass das Geruchsfernsehen noch immer nicht erfunden wurde. Denn Burdecki ließ so ziemlich alles anbrennen, was nur irgendwie ging.

Küchen-Chaos bei „Grill den Henssler“

Doch damit nicht genug, die Schupfnudeln selbst wurden zu dicken Würsten, dichte Rauchschwaden stiegen über der Küche von Evelyn hinauf. Sogar die Angst vor dem Feueralarm ging um. Und so zeigte Henssler Herz und regte mitten in der Sendung einen Regelbruch an.

„Ich würde ihm eine Minute gönnen“, rief der fleißig rührende Starkoch durchs Studio und meinte damit natürlich Koch-Coach Marcello Fabbri, der Evelyn Burdecki eigentlich nur mit Hinweisen, nicht aber mit Taten unterstützen durfte.

„Wirklich?“, fragte Moderatorin Laura Wontorra verdutzt, und wandte sich dann an Marcello Fabbri, „Marcello, du hast richtig Glück. Das erlaubt er niemandem, du darfst eine Minute helfen. Los, ich stoppe die Zeit.“

Evelyn Burdecki völlig überfordert

Schnell sprang der Profi-Koch von seinem Stuhl, schnappte sich die Pfanne und ließ den Zucker korrekt karamellisieren. Und auch die Schupfnudeln sahen plötzlich so aus, wie man sie eigentlich kennt.

„Marcello, du bist so toll. Einfach großartig“, jubelte Evelyn Burdecki über die unerwartete Unterstützung. Ob es ihr aber wirklich helfen wird. Das sehen die Zuschauer am Sonntagabend (12. November 2023) in der letzten Folge der Staffel „Grill den Henssler“ um 20.15 Uhr bei Vox.