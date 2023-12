RTL-Star Laura Wontorra packt über Nacht mit TV-Stars aus – Kollege ist fassungslos

Was ist denn bloß mit RTL-Moderatorin Laura Wontorra los?

Damit hätte wirklich niemand gerechnet. Während einer Sendung von „Ninja Warrior Germany“ spricht die RTL-Moderatorin über eine interessante Nacht, die sie mit einigen TV-Stars verbracht hat – und macht damit ihre Kollegen und sicherlich auch den ein oder anderen Zuschauer sprachlos.

RTL-Moderatorin Laura Wontorra erinnert sich

In der Promi-Ausgabe von „Ninja Warrior Germany“ tritt unter anderem auch Dschungelcamp-Star Gigi Birofio an. Als Laura Wontorra ihn im Studio sieht, kommen Erinnerungen an eine gemeinsame Nacht mit dem Reality-Star bei ihr hoch. Prompt platzt es aus ihr heraus.

+++„Top Dog Germany“ (RTL): Bitteres Aus! Zuschauer müssen sich auf eine Änderung gefasst machen +++

Zu ihren Co-Moderatoren Jan Köppen und Frank Buschmann sagt sie plötzlich: „Ich kann euch ja exklusiv jetzt erzählen: Ich bin mit den ganzen Verrückten nach dem RTL-Turmspringen unterwegs gewesen in Berlin.“ Die beiden werden da natürlich sofort hellhörig und wollen mehr wissen. Zum Glück scheint Laura Wontorra an dem Abend in Plauderlaune zu sein.

RTL-Star Laura Wontorra: „Das ist schon heiß“

Nicht nur Gigi sei an diesem Abend mit der 34-Jährigen unterwegs gewesen, verrät die Moderatorin: „Auch mit René Casselly unter anderem und so, da hatten wir ja auch ein paar unserer Ninja-Athleten mit. Und das ist schon heiß, was man mit diesen ganzen Dating-Dullis da so erlebt im Nachtleben.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Nach dieser kuriosen Geschichte kann selbst Jan Köppen nicht mehr an sich halten. „Bitte?“, platzt es aus ihm raus. Wer noch alles mit von der Partie war, sagt die Moderatorin allerdings nicht. Was klar ist: Es muss eine lange Partynacht gewesen sein. Schließlich legt die 34-Jährige nach eigenen Angaben eine viermonatige Alkoholpause nach dem Abend ein. Ob es im nächsten Jahr auch so nach dem Turmspringen abgeht, bleibt abzuwarten.