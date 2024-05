„Grill den Henssler“: Laura Wontorra angepflaumt – „Willst du mich verar…en?“

Er ist einer der bekanntesten deutschen Köche im TV, und auch wohl einer der schlagfertigsten – Steffen Henssler. Bereits im Jahre 2004 begann der gebürtige Schwarzwälder seine Fernsehkarriere mit Gastauftritten an der Seite von Rainer Sass. Später folgten Shows wie „Küchenschlacht“, „Kocharena“, „Topfgeldjäger“ oder eben „Grill den Henssler“.

Dort feierte Steffen Henssler zuletzt seine 152. Folge (Die Episode wird am 2. Juni 2024 auf Vox ausgestrahlt), und lud sich passend zur in Bälde beginnenden Fußball-Europameisterschaft, den ein oder anderen Kick-affinen Gast ein. Neben Moderatorin Laura Wontorra, die ja bereits von Haus aus Fußball-Freundin ist, kochten auch noch Stars wie Cathy Hummels oder BVB-Legende Kevin Großkreutz gegen den Henssler. Ihr Fett weg, bekam allerdings eher Laura Wontorra. Doch was war los bei „Grill den Henssler“?

„Grill den Henssler“: Steffen Henssler verpasst sein eigenes Jubiläum

So erinnerte Laura Wontorra den Koch, dass er ja gerade zum 152. Mal bei „Grill den Henssler“ den Löffel schwang. Eine Zahl, die dem 51-Jährigen scheinbar so gar nicht schmeckte. „Die 150. haben wir nicht gefeiert? Willst du mich verar…en? Das ist ja wohl das

letzte“, wütete er. Ob da die Geste von Komiker Chris Tall für Versöhnung sorgen konnte? Der hatte Henssler aus Salzstangen eine 150 geformt und quasi als Geburtstagskuchen überreicht.

++ Cathy Hummels äußert harte Worte: „Konnte Leben nicht genießen“ ++

„Steffen, alles Gute nachträglich! Ich wäre ja gerne bei der 150. dabei gewesen, aber die haben gesagt, die wollen nicht feiern, deswegen habe ich abgesagt“, witzelte der Comedian. Noch witziger war wohl nur die Performance von Kevin Großkreutz am Herd.

„Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir ihn mit beiden Händen sehen“, bangte Laura Wontorra um die Pranken der BVB-Legende, als der sich an der Reibe versuchte. Bleibt nur zu hoffen, das alles gut ging. Wie Steffen Henssler das verpasste Jubiläum verkraftete, und ob Kevins Hände heil bleiben, siehst du am 2. Juni um 20.15 Uhr bei Vox, oder bereits vorab in der Mediathek von RTL Plus.