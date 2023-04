„Wer weiß denn sowas?“: ARD-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Ohne mich“

Lustige Abendunterhaltung, bei der man auch noch etwas lernen kann. So könnte man die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ mit Moderator Kai Pflaume wohl am besten beschreiben. Das Konzept der Sendung ist dabei leicht erklärt.

Zusammen mit den beiden Teamkapitänen Elton und Bernhard Hoëcker treten jeweils zwei Prominente gegeneinander an. Das können Musiker sein, Nachrichtensprecher, Schauspieler oder auch, wie an diesem Dienstag (4. April 2023), Artisten. So hatten sich René Casselly und seine Schwester Merrylu Casselly im „Wer weiß denn sowas?“-Studio eingefunden.

Eine Kombination, die vielleicht nicht die höchste Prominenz, dafür aber eventuell ein spannendes Duell versprach. Doch einige Fans der ARD-Sendung konnten sich so gar nicht auf das Duell am frühen Dienstagabend freuen.

„Uh danke für die Warnung, heute dann ohne mich“, heißt es beispielsweise auf Facebook. Oder: „Danke für die Vorwarnung, dann bleibt der TV heute um 18 Uhr aus.“ Doch was stört die Fans denn so an René Casselly und seine Schwester Merrylu?

Die „Wer weiß denn sowas?“-Fans beziehen sich mit ihrer Kritik auf die Tierhaltung in Cassellys Zirkus. Dort wurden lange Zeit auch Elefanten gehalten. Heute betreibt Casselly in Ungarn eine Auffangstation für die Zirkusstiere, den „Kimba Elefant Park“. Auf Instagram veröffentlicht der Artist immer wieder Bilder mit den Dickhäutern.

Kritik für René Casselly

Kritik gibt es aber auch unter den Postings, auf denen beispielsweise zu sehen ist, wie Casselly auf den Rüssel eines Tieres klettert und von dort aus abspringt, um einen Dunk zu machen, immer noch.

„Ich hoffe, Sie behandeln diese wunderbaren Kreaturen mit Mitgefühl und Liebe. Tun Sie das?“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Es ist eine krasse Leistung, aber ob das gut für den Rüssel des Elefanten ist, ist fraglich.“