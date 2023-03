„Wer weiß denn sowas?“: Elton wegen Uschi Glas völlig aus dem Häuschen – „Nicht gerechnet“

Auch am Freitagabend (31. März) flimmerte eine neue Folge „Wer weiß denn sowas?“ über die Bildschirme. Diesmal in der ARD-Show zu Gast: Gaby Dohm und Uschi Glas. Und letztere sorgte ganz am Anfang der Show bereits für eine echte Überraschung.

Bei „Wer weiß denn sowas?“ treten zwei Show-Kandidaten im Quiz gegeneinander an. Und während der Sendung kann man noch so einiges von den Kandidaten erfahren. So zum Beispiel von Uschi Glas. Die Schauspielerin verblüffte ihren Rate-Partner Elton gleich mal zu Beginn.

„Wer weiß denn sowas?“: Uschi Glas verblüfft mit Rubrik-Auswahl

Nachdem Gaby Dohmen und Bernhard Hoecker ihre erste Frage richtig beantworteten, galt es für Uschi Glas und Elton nachzulegen. Doch zuvor mussten sich die zwei – wie immer – für eine Kategorie entscheiden. Unter anderem zur Auswahl standen die Rubriken „Technik“, „Paris“, „Seefahrt“ und „Backstube“. Und auch „Heimwerken“ war mit dabei. „Nehmen wir ‚Heimwerken‘“, meinte Uschi Glas ganz selbstbewusst in Richtung Elton.

++„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume spricht deutliche Warnung aus – „Musst vorsichtig sein“++

Doch der war von dieser Auswahl völlig überrascht, schaute sie verdutzt an. „Oh ja. Kannst du Heimwerken?“, fragte er ungläubig. Da musste selbst das Publikum lachen. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagte Elton.

„Wer weiß denn sowas?“: Elton und Glas wissen die Antwort

Schließlich musste sich das Rate-Duo der Frage „Bei der Trocknung von herkömmlichem Silikon…?“ stellen. Die Antwortmöglichkeiten: A) „wird die endgültige Farbe erst nach 48 Stunden erreicht“, B) „wird die Masse zunächst flüssig“ und C) „werden große Mengen Essigsäure freigesetzt“.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Uschi Glas und Elton lagen mit Antwort C) goldrichtig, lieferten sogar eine plausible Erklärung. Na, da hat Uschi Glas Elton wohl gleich zweimal überrascht.

Nur einen Tag zuvor waren Samuel Koch und seine Frau Sarah zu Gast bei „Wer weiß denn sowas?“ Bei dem Ehepaar kam es während der Quizshow zu kleinen Reibereien. Hier mehr dazu.