„Wer stiehlt mir die Show?“: Kandidatin schießt gegen Joko Winterscheidt – „Schlagfertig“

Showmaster Joko Winterscheidt sorgt für beste Unterhaltung am Sonntagabend. In der ersten Folge der sechsten Staffel von der Prosieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?“ (5. November) tischt der Fernsehstar ordentlich auf. Neben Superstar Matthias Schweighöfer, nehmen Komikerin Hazel Brugger und Schauspieler Florian David Fitz an den Ratetischen Platz.

Das Konzept der Show ist einfach erklärt, die Kandidaten spielen in mehreren Runden um die Hauptmoderation der kommenden Ausgabe. Wer gewinnt, darf die nächste Folge moderieren und damit Winterscheidt hinter den Ratetisch setzen. Neben den drei prominenten Gästen nimmt außerdem eine nicht-prominente Person teil, die eine sogenannte „Wildcard“ erhalten hat. Doch genau diese Kandidatin bereitet Winterscheidt in der aktuellen Folge Probleme.

Joko Winterscheidt kann es nicht fassen

Zu Beginn der Folge kann Moderator Joko Winterscheidt seine Aufregung über das Wiedersehen mit Schauspieler Matthias Schweighöfer kaum zurückhalten. Schweighöfer sei mittlerweile ein Hollywoodstar und direkt aus Los Angeles angereist. Nachdem Schweighöfer spaßeshalber so tut, als ob er nun kein Deutsch mehr sprechen könne, freut auch er sich über das Wiedersehen im Fernsehstudio und schreit: „Das ist ja der Wahnsinn!“ Die Freude über das Auftreten des Schauspielers und Drehbuchautors spiegelt sich auch im tosenden Beifall des Publikums wieder.

In der ersten Folge der sechsten Staffel geht die „Wildcard“ an Studentin Giovanna aus Flensburg, die sich von Anfang an selbstbewusst zeigt. Als Winterscheidt sie fragt: „Warum willst du mir die Show stehlen?“ kontert die junge Frau frech: „Weil du es verdient hast!“ Mit solch einer Kampfansage hat Winterscheidt sicherlich nicht gerechnet, dem Moderator fehlen für einen kurzen Moment die Worte. Auch die Fans der Show amüsieren sich über die schlagfertige Antwort der Kandidatin und schreiben:

„Hab’s so gefühlt als Giovanna gesagt hat: ‚Weil du’s verdient hast‘.“

„WEIL DU’S VERDIENT HAST – schlagfertig die Giovanna!“

„Wildcard-Kandidatin Giovanna weiß genau, in welcher Art Sendung sie ist!“

„Autsch, der hat gesessen, 1:0 für Giovanna!“

Die erste Folge der sechsten Staffel kommt bei den Fans von Joko Winterscheidt auf Anhieb gut an. Auf der App X (ehemals Twitter) teilen die Zuschauer ihre Vorfreude auf die kommenden Episoden.