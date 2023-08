Matthias Schweighöfer: Ekelmoment mit Fan – „Erzählen wir uns immer gerne wieder“

Treue Fans sind immer so eine Sache. Auf der einen Seite braucht man Anhänger, die auch in nicht so schönen Zeiten zu einem halten. Auf der anderen Seite jedoch kann Fanliebe auch gerne mal ein wenig ausarten. Das berichtete zuletzt erst Schlagerstar Kerstin Ott, die abends von einem „Fan“ unfreiwillig zu Hause besucht wurde (hier kannst du die ganze Geschichte nachlesen). Aber auch Filmstar Matthias Schweighöfer hat Erfahrung mit nicht ganz normalen Begegnungen mit Anhängerinnen und Anhängern.

In der „NDR Talk Show“ sprach der Mann, der unter anderem in Blockbustern wie „Oppenheimer“ oder „Keinohrhasen“ mitwirkte, über eine Begegnung mit einer Anhängerin, die er sein Leben lang nicht mehr vergessen wird.

Matthias Schweighöfer berichtet irre Geschichte

„Das war eine lustige Geschichte. Erzählen wir uns auch immer gerne wieder. Ich war auf einer Kinotour. (..) Junge Fans freuen sich, dass man einen so sieht. Und die hat mich angeguckt die ganze Zeit, ich habe so einen Kaugummi gekaut und Autogramme geschrieben. Die hat dann irgendwann auch gesagt: ‚Herr Schweighöfer, kann ich Ihren Kaugummi haben?‘ Und ich so: Ich habe jetzt gerade keinen dabei. ‚Nee, nee. Den sie gerade kauen.‘ Und dann habe ich gesagt: Ahhh.“

Bei den anderen Gästen wie den Sängern Sasha oder Oli. P wurden schon angeekelte Blicke ausgetauscht. Doch Schweighöfer war noch nicht am Ende. Noch lange nicht. So gab er ihr den Kaugummi. Und was machte der junge Fan? Das Mädchen steckte den gekauten Gummi nicht etwa in die Tasche, nein. Sie steckte ihn in den Mund und schluckte ihn sogar runter.

„Sie hat ihn runtergeschluckt?“, konnte auch Barbara Schöneberger kaum glauben, was sie da hörte. Ja, wie heißt es so schön? Fanliebe geht durch den Magen. Bei Matthias Schweighöfers Anhängerin sogar im wahrsten Wortsinne.