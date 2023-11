„Wer stiehlt mir die Show?“: Joko macht klare Ansage – „F**** euch!“

Das Warten hat endlich ein Ende! Am Sonntagabend (5. November) startet die neue und sechste Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?„. Neben Joko Winterscheidt können sich die Zuschauer auf drei weitere Promis freuen: Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz sind mit von der Partie.

Im Vorfeld konnte die vier Promis von „Wer stiehlt mir die Show?“ Kampfansagen in Form eines kurzen Instagramvideos aufnehmen. Schließlich ist der Konkurrenzkampf in dieser Sendung besonders hoch. Der Beitrag von ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt hat es jedenfalls schonmal in sich.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Joko zeigt Mittelfinger

„Ich kenne die Herausforderer diesmal sehr gut. Da muss ich mir keine Sorgen machen“, beginnt Joko Winterscheidt sein Video. Doch eine Wundertüte gibt es immer: Die Wildcard-Spieler. Das sind Bewerber, die von der Produktion ausgesucht werden und somit auch die Chance bekommen die Show zu stehlen. Das will der Moderator allerdings verhindern.

„Wichtig bei dieser Show ist, dass man die Wildcards vor der Sendung so zusammenschreit, dass sie ganz kleinlaut in die Show kommen“, sagt er mit ernster Miene. Dann wirds allerdings persönlich: „Ich zerreiße euch in der Luft! (…) F**** euch!“ Huch, das sind aber mal deutliche Worte.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Fans feiern Gag von Joko

Das Ganze ist natürlich alles andere als ernst gemeint! Am Ende des Videos richtet der Moderator das Wort an sein Team. „Das müsst ihr, glaube ich, blurren und ihr müsst irgendwas sagen wie „Ich liebe euch“ oder so“, sagt er lachend.

Die Fans lachen sich über die ironische Wutrede schlapp. „Wow, wollt mich nächsten Jahr bewerben, jetzt hab ich aber doch Angst bekommen“, kommentiert eine Nutzerin. Eine andere schreibt: „Kampfansage vom Feinsten!“ Wir sind gespannt, ob ihm das am Ende des Tages wirklich hilft.

ProSieben zeigt die neuen Folgen von „Wer stiehlt mir die Show?“ (WSMDS) auch 2023 immer sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm und anschließend in der Mediathek.