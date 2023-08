Wacken 2023: Veranstalter verkündet endgültigen Einlass-Stopp – „Zum ersten Mal in der Geschichte“

Das Zittern und Bangen der Festival-Besucher nimmt nun ein trauriges Ende. Denn am frühen Mittwochmorgen (2. August) sorgen die Veranstalter von Wacken 2023 für bittere Gewissheit: Es werden keine weiteren Menschen auf das Gelände in dem kleinen Ort im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein gelassen.

Endgültiger Einlass-Stopp beim Wacken 2023! Das Horrorszenario vieler Metal-Fans ist jetzt wirklich wahr geworden. Nachdem sie in den letzten Tagen bereits darum gebeten wurden, nicht mehr anzureisen, platzt der Traum für diejenigen, die noch nicht auf dem Gelände sind, nun endgültig.

Wacken 2023: Aufgrund der Wetterlage – es folgt ein Einlass-Stopp

Metal-Fans auf der gesamten Welt freuen sich auf vier Tage Ausnahmezustand. Doch das Wetter macht ihnen einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. „Durch die anhaltend schwierige Wetterlage mit Regenmengen von circa 40 Litern pro qm in den letzten 24 Stunden und der daraus resultierende Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und der Zuwegung konnten die Flächen nicht in ausreichender Geschwindigkeit belegt werden. Leider ist nach Auskunft der vor Ort anwesenden Meteorologen weiterhin mit Massivregen und möglichen Gewittern jederzeit und anhaltend zu rechnen“, heißt es auf der offiziellen Website des Festivals.

Nun folgt die Hiobsbotschaft. Denn ab sofort kommt niemand mehr auf das Gelände, wie es auf der Instagramseite heißt: „Gesamtaufnahmestopp – Kapazitätsgrenze für W:O:A erreicht. Die vernünftige Besucherkapazität für das Wacken Open Air 2023 ist angesichts der Wetterlage nun erreicht. Jede weitere Reise muss mit sofortiger Wirkung eingestellt und storniert werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A ist diese Entscheidung gefallen. Wir sind sehr traurig, aber die weiterhin schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl.“

Wacken 2023: Fans müssen wieder nach Hause

Nachdem die Ansage der letzten Tage eher nach dem Motto „Abwarten und Tee trinken“ war, werden alle Metal-Fans, die noch nicht auf dem Camp sind, nach Hause geschickt. Viele hatten sich nach dem Anreisestopp einen „geeigneten Warteplatz“ gesucht, bis es weitere Informationen gibt.

Doch nun herrscht Gewissheit: Keiner kommt mehr auf das Gelände, die maximale Kapazität ist erreicht. Das sorgt in den sozialen Medien natürlich für Enttäuschung und Wut. So schreibt ein Fan: „Ein Hohn für die Metalheads, die für Reisen, Tickets aus anderen Ländern, zum Beispiel Lateinamerika, Geld ausgegeben haben und noch nicht anreisen konnten.“ Ein anderer fordert: „Alle oder keiner! Sagt das Ding ab!“

Das 32. Wacken Open Air findet vom 2. bis 5. August 2023 statt und ist restlos ausverkauft. Es werden rund 85.000 Besucher aus der ganzen Welt erwartet.