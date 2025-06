VOX streicht „Das perfekte Dinner“ – der Grund ist traurig

Mit der Kochshow „Das perfekte Dinner“ begeistert VOX seit Jahren Hobbyköche und Feinschmecker gleichermaßen. In der beliebten Sendung treten jede Woche fünf Teilnehmer aus einer Stadt gegeneinander an, um mit ihren Kochkünsten zu überzeugen. Dabei entstehen kulinarische Highlights, aber auch unterhaltsame Momente.

Die Show hat sich längst zu einem festen Bestandteil im deutschen Vorabendprogramm entwickelt. Nun sorgt eine kurzfristige Programmänderung für Aufsehen. Ein tragisches Ereignis in Österreich führte dazu, dass eine geplante Ausstrahlungswoche verschoben wird.

VOX verschiebt „Das perfekte Dinner“-Woche

VOX nimmt kurzfristig geplante Folgen von „Das perfekte Dinner „aus dem Programm, die in Graz aufgezeichnet wurden. Denn am 10. Juni ereignete sich in der österreichischen Stadt ein Amoklauf an einer Schule. Der TV-Sender reagiert darauf sensibel. Die Graz-Episoden, ursprünglich für den Zeitraum vom 30. Juni bis 4. Juli geplant, sollen jetzt später ausgestrahlt werden.

„Die Graz-Folgen wurden tatsächlich aufgrund der Ereignisse aus dem Programm genommen. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt,“ erklärt eine VOX-Sprecherin gegenüber „RUHR24“. Einen neuen Ausstrahlungstermin gibt es bisher allerdings nicht. Somit bleibt unklar, wann Zuschauer die kulinarischen Highlights aus Graz sehen können.

+++ „Darf man das nicht?“ – Dreister „Perfektes Dinner“-Kandidat bricht Show-Tabu +++

Statt der Folgen aus Graz zeigt VOX nun „Das perfekte Dinner aus Flensburg“. Fünf Hobbyköche aus der norddeutschen Stadt treten täglich um 19:00 Uhr gegeneinander an. Die Teilnehmer präsentieren abwechslungsreiche Menüs und sorgen damit für eine spannende Alternative. VOX setzt weiterhin auf den Erfolg seines beliebten Formats.

Die Entscheidung, die Graz-Woche von „Das perfekte Dinner“ zu verschieben, zeigt den verantwortungsvollen Umgang des Senders mit der aktuellen Lage. Die Show bleibt damit ein Highlight im Vorabendprogramm, wenn auch mit einer angepassten Planung. Fans dürfen sich auf die späteren Folgen aus Graz freuen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.