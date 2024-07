Vox: Jack White wird mit 83 Jahren Vater – „Ältester, lebender Doppel-Papa der Welt“

Es ist ein unglaubliches Schicksal, welches die Vox-Zuschauer in der Sendung „Wo die Liebe hinfällt“ sehen. Der ehemalige Musikproduzent Jack White spricht am Freitagabend (19. Juli) zur besten Sendezeit über sein kleines Wunder: Der 83-Jährige ist in seinem hohen Alter nochmal Vater geworden. Damit beeindruckt er nicht nur das Publikum, sondern stellt auch noch einen irren Rekord auf.

Vox zeigt Doku mit Jack White

In der Vox-Sendung „Wo die Liebe hinfällt“ werden Protagonisten begleitet, die eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zu erzählen haben. Dazu gehört auch der ehemalige Musikproduzent Jack White. Dieser dürfte den meisten von Hits wie „Looking for Freedom“, „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ oder „Fußball ist unser Leben“ bekannt sein – diese hat er nämlich produziert.

In der Folge teilt er allerdings nicht nur seine beruflichen Erfolge mit den Zuschauern, sondern auch seine privaten. Im Oktober 2023 ist Jack White nämlich zum siebten Mal Vater geworden – und das im Alter von 83 Jahren. Es ist das zweite Kind, das er mit seiner vierten Frau Rafaella bekommen hat. Es sei eine Überraschung gewesen, erzählen die beiden im Vox-Interview. Eine Überraschung, die dem Ex-Musikproduzenten prompt einen weiteren Titel beschert.

„Der zur Zeit älteste lebende Doppel-Papa der Welt“

In der Sendung erzählt Jack White, dass er auf einen Titel ganz besonders stolz sei. Bei Wikipedia wird er nämlich in der Liste der ältesten Väter geführt und landet bei den ältesten Promi-Papas sogar auf Platz drei.

Und es kommt sogar noch besser. „Du weißt, dass ich zur Zeit der älteste lebende Doppel-Papa der Welt bin!“, sagt er in der Vox-Doku stolz in Richtung Kamera. Na, da bleibt einem nichts anderes übrig, als zu diesem Erfolg zu gratulieren.

Sendung verpasst? Vox zeigt die Folge von „Wo die Liebe hinfällt“ nach TV-Ausstrahlung auch in der Mediathek bei RTL+.