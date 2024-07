Vox-Star Guido Maria Kretschmer auf 180 – „Extremes Fehlverhalten“

Er ist der unangefochtene Liebling der Modebranche und das Gesicht in der erfolgreichen Vox-Show „Shopping Queen“: Guido Maria Kretschmer.

Der charmante Stardesigner hat mit seinem unverwechselbaren Stil und seiner herzlichen Persönlichkeit die Herzen vieler Fans erobert. Während er vor den Kameras immer ein Lächeln im Gesicht hat, bringt ihn eine Sache so richtig auf die Palme!

Vox-Star: Voller Terminkalender bei Guido!

Bekannt aus der beliebten TV-Show „Shopping Queen“, begeistert er Woche für Woche Millionen Zuschauer mit seinen humorvollen Kommentaren und seinem unfehlbaren Modegespür. Gerade jetzt hat Guido Maria Kretschmer alle Hände voll zu tun – denn die Berliner Fashion Week steht vor der Tür. Erst kürzlich feierte der Designer mit seinen neustens Kreationen und seinen Models große Erfolge auf dem Laufsteg.

Beim „About You Circus“ ließ es sich der Fernseh-Star dennoch nicht nehmen, ein kurzes Plauderstündchen mit RTL zu halten. Klar, dass da mal nachgefragt werden muss, woher der 59-Jährige seine ganze Energie nimmt. Für Guido ist seine liebenswerte Art selbstverständlich.

„Ich glaube, weil ich Menschen sehr sehr mag und liebe und das spüren die natürlich auch. Dadurch ist das glaube ich, das ist so eine Freude dann, dass die denken: Da ist jemand aus der Familie, weil ich Menschen nah bin“, so Kretschmer. Doch bei einer Angelegenheit kann auch er mal so richtig sauer werden!

Vox-Star: DAS bringt ihn auf die Palme!

Trotz ausgelassener Stimmung bei Guido Maria Kretschmer gibt es auch mal Momente in seinem Leben, die selbst ihn auf 180 bringen – und das vor allem im Straßenverkehr. „Extremes Fehlverhalten im Straßenverkehr, dann denke ich immer: ‚Mein Gott!‘ Wenn man so bummelt, da bin ich dann schon so, dass ich sage: ‚Ey, fahr doch mal!'“

Im Stau höre das aber sofort wieder auf und er ist wieder ganz gelassen: „Ansonsten bin ich eigentlich, also ich probiere immer relativ entspannt zu sein.“ Und das scheint ihm bei seiner positiven Ausstrahlung auch bestens zu gelingen!

Auch privat hat Guido Maria Kretschmer sein Glück gefunden. Seit fast 40 Jahren ist er mit Frank Mutters liiert. 2018 feierte der Vox-Star und sein Partner eine Traumhochzeit auf Sylt.