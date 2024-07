Vox-Star Guido Maria Kretschmer nimmt Abschied: „In unseren Armen gestorben“

Der beliebte Modedesigner und Vox-Star Guido Maria Kretschmer hat in letzter Zeit eine Reihe von herben Verlusten erleiden müssen. Nach dem Tod seiner Hündin Aimée im letzten Jahr musste er nun auch von seiner anderen Hündin Alaiyha Abschied nehmen.

In einem bewegenden Instagram-Beitrag teilte er die traurige Nachricht mit seinen Fans und ließ dabei seine Gefühle offen erkennen…

Vox-Star Guido Maria Kretschmer trauert um seine Hündin

Auf dem Post ist ein Foto von Alaiyha zu sehen, begleitet von einer emotionalen Nachricht. „: „…als Du gestern Abend in unseren Armen gestorben bist, da blieb unsere Welt für einen Augenblick stehen, um sich dann gleich in Dankbarkeit weiter zu drehen. Wie haben wir Dich geliebt und was für ein großes Glück es war, Dich so lange bei uns gehabt zu haben Alaiyha 30.12 2010 – 10.07.2024.“

Die Nachricht über Alaiyhas Tod kommt nur wenige Monate, nachdem Kretschmer auch seine Eltern verloren hat. Erst im Sommer 2023 starb sein Vater, gefolgt von seiner Mutter im Winter desselben Jahres. Diese Verluste haben den 59-Jährigen tief getroffen, und seine Fans stehen ihm in dieser schweren Zeit mit ihren Beileidsbekundungen zur Seite.

Auch Fans des Modedesigners sind über den plötzlichen Verlust erschüttert und drücken ihr Beileid aus. Eine Followerin schreibt: „Wieviel geliebte Seelen du in der letzten Zeit gehen lassen musstest, lässt mich nicht kalt. Und dazu deine Wortwahl die trotz all dem Schmerz immer etwas Positives beinhaltet…beeindruckt mich. Ich hoffe so sehr, dass die traurigen Zeiten ein Ende für dich & deinen Mann haben. Herzenswarme Grüße.“

Ein weiterer Fan kommentiert: „Ach Guido, es tut uns von Herzen leid! Wir drücken Euch ganz fest.“