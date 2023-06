„Mein Kind, dein Kind“ (Vox): Aussprache zwischen zwei Müttern – plötzlich fließen Tränen

In der Vox-Sendung „Mein Kind, dein Kind“ treffen sich zwei Kandidaten oder Kandidatinnen und begleiten sich jeweils einen Tag lang. Dabei liegt das Augenmerk auf der Erziehung der Kinder. Da kann es schonmal zu der ein oder anderen Auseinandersetzung kommen.

Diese beiden Mütter könnten unterschiedlicher nicht sein: Während die eine auf Regeln und Bestrafung setzt, erzieht die andere ihre Kinder völlig zwangsfrei ohne viele Vorschriften. Ist da eine hitzige Diskussion bei „Mein Kind, dein Kind“ wohl vorprogrammiert?

„Mein Kind, dein Kind“ (Vox): Zwei Welten prallen aufeinander

Jeder hat bekanntliche seinen ganz persönlichen Erziehungsstil und auch seine eigenen Regeln. Doch bei diesen beiden Kandidatinnen könnten sie konträrer nicht sein. Anna (35) legt bei ihrem vierjährigen Sohn Bastian auf strenge Regeln und bestraft ihn bei Missachtung beispielsweise mit Fernsehverbot.

Nadine (33) hingegen setzt bei ihren Zwillingen, die ebenfalls vier Jahre alt sind, auf das komplette Gegenteil: Selbstbestimmung und Grenzenlosigkeit sind hier an der Tagesordnung. Und auch beruflich könnte es bei den beiden nicht unterschiedlicher sein: Während Anna eine absolute Karrierefrau ist und daher nur selten zu Hause, verbringt Nadine sehr viel Zeit mit ihren Kids.

Bei Anna brechen alle Dämme

Trotz der großen Differenzen begegnen sich die beiden Frauen mit viel Respekt vor der jeweils anderen Erziehungsmethode. Als sie sich nach dem Experiment nochmal zusammensetzen, um ihre Erkenntnisse miteinander zu teilen, wird es plötzlich emotional. Denn ihre dominante Art und Weise kommt nicht von irgendwo.

Im Gespräch zwischen den beiden Müttern wird dann klar, dass Anna so streng mit ihrem Sohn ist, weil sie selbst so erzogen worden ist. Zwar ist sie ihren eigenen Eltern dankbar für ihre Erziehung, doch einige Momente gehen ihr wohl noch sehr nah, so die 35-Jährige. Prompt kullern ihr Tränen über das Gesicht, als sie über ihren Vater spricht.

Letztendlich wollen beide Mütter größtenteils so weitermachen, wie vorher auch. Trotzdem haben sie vereinzelnd auch Tipps der anderen angenommen. Anna und Nadine sollen sogar ein weiteres Treffen geplant haben.

Vox zeigt „Mein Kind, dein Kind“ montags bis freitags im Programm ab 14.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.