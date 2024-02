„First Dates Hotel“-Kandidaten trauen ihren Augen kaum – „Nicht dein Ernst“

Die Suche nach der wahren Liebe beschäftigt Menschen aller Altersgruppen. Die VOX-Show „First Dates Hotel“ soll Singles dabei unterstützen und inszeniert ein perfektes erstes Date.

Genau wie in der Original-Version der beliebten Dating-Show, treffen auch bei „First Dates Hotel“ zwei Kandidaten aufeinander und lernen sich bei Speis und Trank kennen. Beim ersten Gespräch entdecken zwei Single-Frauen hierbei eine irre Gemeinsamkeit, die sie kaum fassen können.

Auch die „First Dates Hotel“-Kandidatinnen Luna und Mimi suchen in der Kuppelshow nach der ganz großen Liebe. Nach dem Sonnenuntergang sitzen die beiden Frauen auf den gemütlichen Liegen des Hotel-Pools und lernen sich kennen. Content-Creatorin Luna fragt ihr Date nach ihrem verrücktesten Tattoo. Bei dieser Frage muss Mimi nicht lange überlegen und präsentiert ein Kunstwerk auf ihrem linken Oberschenkel. Zu sehen ist ein Tattoo, das sexuelle Handlungen zeigt und auf dem Brüste erkennbar sind. Mit so einem provokanten Motiv hat Luna nicht gerechnet und entgegnet lachend: „Nicht dein Ernst! Ich habe dich nicht so eingeschätzt.“ Luna zeigt sich überrascht, jedoch keineswegs abgeschreckt. Doch was die Content-Creatorin dann erzählt, kann auch Mimi kaum fassen.

„First Dates Hotel“-Kandidatin Luna erzählt ihrer Dating-Partnerin nämlich: „Ich habe auch Brüste tätowiert.“ Daraufhin zeigt Luna den Umriss von Brüsten, die sie auf ihrem Knöchel tätowiert hat. Im Interview kann die Content-Creatorin diese irre Gemeinsamkeit nach wie vor kaum fassen und berichtet lachend: „Wir haben beide Brüste tätowiert.“ Dieser verrückte Zufall sorgt direkt für Gesprächsstoff beim ersten Date der Kandidatinnen. Eine gemeinsame Vorliebe für Tattoos scheinen die beiden Frauen auf jeden Fall schonmal zu teilen.

Begeisterung aufseiten der Fans

Die Fans von „First Dates Hotel“ verfolgen die Kennenlerngeschichten vor laufender Kamera voller Aufregung. Auch das Date von Luna und Mimi sorgt für Begeisterung bei den VOX-Zuschauern. Ein Fan der Sendung kommentiert den Instagram-Teaser der neuen Folge mit den Worten: „Ich finde dass die beiden ein tolles Paar abgeben würden, beide sind schon recht süß“ und ein weiterer Follower schreibt: „Es hat mir großen Spaß gemacht euer Date anzuschauen. Es war so toll zu sehen, wie fröhlich und unkompliziert ihr das Date genossen habt.“ Sympathiepunkte scheinen die Frauen mit ihrer Tattoo-Geschichte auf jeden Fall gesammelt zu haben.

Wie die Liebesgeschichte von Luna und Mimi weitergeht, können Fans von „First Dates Hotel“ montags um 20:15 Uhr auf VOX verfolgen.