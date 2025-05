Borussia Dortmund: Ende einer Ära? Fans trauen ihren Augen kaum – „Absoluter Müll“

Borussia Dortmund und seine Trikots – das ist eine ganz eigene Geschichte. In den vergangenen Jahren gab es etliche Sondertrikots beim BVB. Nicht alle von ihnen kamen bei den Borussen-Anhängern gut an.

Doch vor allem mit einem Problem hatte Borussia Dortmund immer wieder zu kämpfen: Dass die Trikots schon vor der Veröffentlichung bei verschiedensten Seiten geleaked worden sind. So schient es auch in diesem Fall zu sein.

Borussia Dortmund: Auswärtstrikot enthüllt

In der kommenden Saison wird sich mit Blick auf die Trikots bei Schwarz-Gelb vor allem eine Sache ändern: Statt 1&1 wird künftig Vodafone auf der Brust zu finden. Der Telekommunikations-Riese und der Bundesliga-Klub haben eine neue Partnerschaft abgeschlossen.

In den vergangenen Tagen gab es schon reichlich Spekulationen, wie die neuen Trikots mit Vodafone auf der Brust aussehen würden. Nun gibt es gar schon eine erste Kostprobe für alle Borussen: Das Portal „Footy Headlines“ hat nun das mögliche neue Auswärtstrikot der Borussia enthüllt. Und das Portal ist für seine hohe Trefferquote bei Trikot-Leaks bekannt.

Demnach wird es eine Mischung aus dem traditionellen Gelb-Schwarz, aber auch mit großen Elementen in Grau. Damit bricht der BVB mit einer jahrelangen Tradition: Erstmals seit 18 Jahren werde das Auswärtstrikot der Borussia nicht schwarz sein. Zuletzt liefen die Dortmunder in der Spielzeit 2007/08 auswärts in burgunderroten Trikots auf.

Fans schäumen vor Wut

Sowohl das Design des neuen Trikots als auch der Fakt, auswärts nicht mehr in Schwarz aufzulaufen, stößt auf mächtig Gegenwind seitens der BVB-Fans. „Das ist absoluter Müll, was denken die sich dabei?“, fragt ein Anhänger ironisch. Der Großteil der Fangemeinde kann sich mit dem Trikot nicht anfreunden. „Mal wieder eine Frechheit, was Puma und der BVB da abliefern“, so ein anderer Borusse.

Offiziell verkündet ist das Trikot zwar noch nicht, doch alles deutet darauf hin, dass das neue Auswärtstrikot bereits fertiggestellt worden ist. Wann das Trikot vorgestellt wird,ist noch unklar.