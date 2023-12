Vox macht überraschende Planänderung – für einige Zuschauer dürfte es bitter sein

Trauriges Ende bei VOX!

Eigentlich sollte mit dem Format „Full House – Familie XXL“ beim Sender neuer Schwung ins Doku-Leben gebracht werden. In dem Format geht es um 15 Familien mit mindestens fünf Kindern, die allesamt unterschiedlich sind und in ihrem chaotischen Alltag begleitet werden.

Aktuell scheint das Format aber nicht mehr so viele Zuschauer am frühen Nachmittag für sich zu gewinnen, das zumindest macht sich derzeit bei VOX mit lediglich 4,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe bemerkbar.

Der Kölner Sender, der das Doku-Format wieder mit neuen Folgen ins Programm aufgenommen hatte, geht deshalb nun einen radikalen Schritt und führt eine überraschende Planänderung durch.

Vox: Überraschende Planänderung

Die zweite Staffel von „Full House – Familie XXL“ läuft seit November dieses Jahres bei VOX. Und auch im Januar sollten weitere Episoden gezeigt werden. Doch daraus wird jetzt offenbar nichts. Wie der Branchendienst „DWDL“ am Montag (18. November) mitteilte, ändert der Sender aufgrund nicht erhoffter Quoten nun seinen Plan für 2024 und setzt „Full House“ ab. Bitter für einige Zuschauer, die die Doku dennoch gerne gesehen haben. Bis einschließlich kommenden Freitag laufen noch Folgen bei VOX. Danach ist Schluss.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Ab dem 8. Januar füllt dann das altbekannte Format „Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?“ die entstandene Programm-Lücke. Zunächst sind Wiederholungen aus dem Jahr 2021 geplant. Zwischen den Jahren und in der ersten Januar-Woche dürfen sich die Zuschauer dagegen auf ein Sonderprogramm freuen.

In der Mittagszeit setzt VOX zwischen Weihnachten und Silvester auf Kultfilme wie „Hitch – Der Date-Doktor“ oder „Tatsächlich Liebe“, in der ersten Januar-Woche erwarten die Zuschauer dann täglich vier Folgen von „CSI: Miami“. Davor laufen bereits neue CSI-Fälle aus New York und Las Vegas. Ein volles Programm also, das bald an den Start geht.

Hier gibt es weitere News:

Wer noch schnell die letzten Episoden des „Full House“-Formats sehen will, der kann das täglich um 13.55 Uhr bis einschließlich Freitag tun.