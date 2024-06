Vox: Guido Maria Kretschmer überrascht seine Fans – „Es gibt News“

Er ist seit Jahren DAS Gesicht in der Vox-Sendung „Shopping Queen“: Guido Maria Kretschmer. Seit 2012 bewertet er als Moderator und Juror die Outfits der Kandidatinnen und gibt wertvolle Styling-Tipps.

Abseits der TV-Welt hat sich der 59-Jährige bereits seit den 80er Jahren einen Namen als Designer gemacht. Seitdem etabliert sich der charismatische Fernseh-Star als echte Modegröße – und Fans dürfen sich freuen. Denn einigen schenkt Guido nun eine großartige Möglichkeit!

Vox-Star gilt seit Jahren als Publikumsmagnet

Guido Maria Kretschmer hat es geschafft, seine Leidenschaft, die Mode, zu seinem Beruf zu machen. Während er sich im Laufe seiner Karriere als feste Größe in der Modebranche bewiesen hat, eroberte er gleichzeitig die Herzen vieler Fans im Fernsehen. Mit seiner eigenen Raffinesse und seinem Stilbewusstsein kann er modische Tipps an die Teilnehmerinnen der Vox-Sendung „Shopping Queen“ vermitteln.

Die Kandidatinnen erhalten dabei ein Motto, unter dem sie sich ihr Traumoutfit kaufen müssen, das im besten Fall Guido als Juror vom Hocker haut. Das Finale endet dabei seit Jahren in seinem eigenen Studio in Hamburg, wo die Mitstreiter hautnah auf den Modezar treffen. Ein Treffen möchte Guido jetzt weiteren Fans ermöglichen.

Vox-Star: Fans können sich freuen!

Guidos Erfolg beruht nicht nur auf seinem modischen Können, sondern auch auf seiner Fähigkeit, Menschen zu inspirieren und ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln. So möchte er seine treuen Anhänger nun mit einer Ankündigung überraschen.

„Meine Lieben, hat ihr vielleicht Lust, zwei Tickets zu gewinnen zu einer Modenschau, nämlich meiner Modenschau“, kündigt er seinen Fans voller Vorfreude auf Instagram an. Am 4. Juli kann man live auf dem Laufsteg in Berlin die angesagten Kreationen des Fashiondesigners bestaunen – und hoffentlich ein paar Worte mit dem Vox-Star wechseln.

Karrieretechnisch könnte es für Guido Maria Kretschmer nicht besser laufen. Auch privat fand er bereits sein großes Glück. Seit über 35 Jahren teilt der Vox-Star sein Leben und seine Liebe mit seinem Mann Frank Mutters.