„Goodbye Deutschland“: Mallorca-Auswanderin geht auf Date – ihre ersten Worte hätte sie lieber nicht gesagt

Sonne, Strand, Meer – ein Alltag an einem der schönsten Urlaubsorte. Für Steffi Mersch (47) ist der Traum 2020 in Erfüllung gegangen. In dem Jahr ist die Single-Mutter mit ihrer elfjährigen Tochter Nayla nach Mallorca ausgewandert. Erst vor wenigen Tagen stand auf der Insel noch mal ein Umzug an. Jetzt fehlt der Protagonistin aus dem Vox-Format „Goodbye Deutschland“ nur noch eine Sache, um rundum glücklich zu sein: ein Mann.

Den hatte die Malle-Auswanderin seit zehn Jahren nicht mehr – seit der Trennung des Vaters ihrer Tochter. Jetzt ist es endlich so weit: Stefanie hat wieder ein Date. So ganz fit scheint sie dafür aber noch nicht zu sein.

In der „Goodbye Deutschland“-Folge am Montag (24.06.) – eine Wiederholungsepisode – trifft Stefi auf Ronny. Er und die gebürtige Münsterländerin schreiben sich schon länger Nachrichten, nachdem der 42-Jährige sie nach der letzten TV-Ausstrahlung angeschrieben hatte, um in Kontakt zu treten.

Höflich fragt Steffi ihr Date, wie es ihm geht. Als Ronny ihr dieselbe Frage stellt, rutscht es plötzlich aus ihr heraus: „Ich bin einfach gerade müde.“ Ups, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt! Ronny nimmt es gelassen, weiß aber nicht so recht, was er darauf antworten soll, außer: „Ist auch heute wieder so warm…“

Na ob diese Zwei sich am Ende noch näher kommen? Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin zumindest wünscht sich nur eins: „Ich wünsche mir schon eine Partnerschaft. Verliebt sein, Schmetterlinge im Bauch haben…“ Und: „Mir wäre es egal, ob es ein Spanier oder Deutscher ist, es muss einfach schnackeln.“

„Goodbye Deutschland“: Happy End für Auswanderin?

Noch ist nicht ganz klar, ob es zwischen den beiden wirklich „schnackelt“, wie Steffi es so schön nennt, zumindest zieht sie nach einer Stunde Date schon mal ein Fazit: Sie will Ronny auf jeden Fall noch mal wiedersehen. Die Frage ist nur: Will er das auch?

Die „Goodbye Deutschland“-Folge wurde erstmals am 6. Oktober 2023 ausgestrahlt, aktuell kannst du die ganze Episode och einmal in der Mediathek bei RTL+ sehen.