Mann verrät Lotto-Geheimnis kurz vor seinem Tod – Jahre später passiert es!

Als dieser Mann im Sterben lag, hatte er noch eine letzte Weisheit, die er mit seinem Verwandten teilte. Er verriet ihnen ein Geheimnis, mit dem er mehrmals im Lotto gewinnen konnte – mit erstaunlichen Ergebnissen, wie dieser Lotto-Spieler feststellten.

In den 80er-Jahren und 90er-Jahren meinte es die Lottofee gut mit dem Mann und er konnte hohe Gewinne absahnen, wie „BILD“ berichtet. Dabei nutze er immer dieselben Zahlen, mit denen er wohl auch Gold richtig lag. Vor seinem Tod gab er diese Zahlen, die ihm so viel Glück im Lotto beschert haben, an einen Verwandten weiter.

Diese Lotto-Zahlen führen immer wieder zum Glück

Genau diese Zahlen, die 8, 11, 13, 33 und 35, nutze der Lotto-Spieler dann und traf sofort das Lotto-Glück – Die Zahlen des verstorbenen Mannes scheinen wirklich ein richtiges Lotto-Geheimnis zu sein.

Die Zahlen reichten zwar nicht für den Jackpot, da die richtigen Eurozahlen fehlten, aber mit fünf richtigen Nummern erreichte er die dritte Gewinnklasse. Für seinen Tippschein, den der 62-Jährige für 58,60 Euro gekauft hat, gewann er einen Betrag von fast 132.000 Euro im Lotto.

Was hat der glückliche Lotto-Gewinner jetzt mit seinem großen Gewinn vor? „BILD“ berichtet, dass er damit große Pläne hat. Er will die fast 132.000 Euro nämlich für die Altersvorsorge nutzen – für sich und seine Familie.

Gewinner nutzt Geld für Altersvorsorge

Für seine Altersvorsorge schaut der Lotto-Gewinner sich schon seit Längerem unterschiedliche Immobilien an. Sein Favorit der Grundstücke war ihm zuvor zu teuer – dank des unglaublichen Gewinnes kann er sich jedoch diese Immobilie jetzt leisten.

Der Eurojackpot wird jeden Dienstag und Freitag in Finnland gezogen. Es werden fünf aus insgesamt 50 Gewinnzahlen gezogen und zusätzlich zwei Eurozahlen zwischen eins und zwölf. Der maximale Jackpot, den man beim Eurojackpot gewinnen kann, beträgt unglaubliche 120 Millionen Euro.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.