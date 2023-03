„Verstehen Sie Spaß?“ (ARD): Plötzlich stürmen Menschen die Bühne – Barbara Schöneberger außer sich

Es ist wieder so weit: „Verstehen Sie Spaß?“ ist endlich wieder in der ARD zu sehen. Am Samstagabend (25. März 2023) durfte Moderatorin Barbara Schöneberger unter anderem Stars wie „Pur“-Frontmann Hartmut Engler, Schauspielerin Rhea Harder und Schlager-Legende Howard Carpendale reinlegen. Und besonders Letzterer bekam einen besonders fiesen Gag zu spüren.

So hatte sich das „Verstehen Sie Spaß?“-Team überlegt, den 77-Jährigen bei seinem Konzert in Frankfurt zu überraschen. Sagen wir es mal so, an Einfällen mangelte es Barbara Schöneberger dabei nicht.

„Verstehen Sie Spaß?“ legt Howard Carpendale rein

Zunächst einmal verlängerte sie mehrfach das Intro von „Hello again“. Schon da war der Schlagerstar dezent genervt. Doch es ging noch weiter. Das Mikro passte nicht in die eigentlich dazu gehörende Halterung, mitten im Song regnete es plötzlich Konfetti und dann stürmten auch noch unabgesprochen Fans die Bühne.

Gleich mehrere Damen und Herren überraschten Howard Carpendale dabei mit Ballons, einer Topfpflanze oder dem „scheußlichsten Strauß“, den Barbara Schöneberger nach eigenen Angaben jemals gesehen habe.

Und während Barbara im Backstagebereich außer sich vor Freude ob des eigenen Gags war, wirkte Howard Carpendale dezent überfordert. „Aber er ist geduldig, er macht Fotos, das ist ja süß. Er ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen, unser Howard“, lobte die Moderatorin den gebürtigen Südafrikaner. Als dann noch mehr Menschen auf die Bühne stürmten, war es schließlich auch um Barbara Schöneberger geschehen. „Was ist das?“, fragte die 49-Jährige, als dann auch noch ein bärtiger Mann eine Minipalme überreichte.

Dass das ganze nicht abgesprochen war, merkte man spätestens dann, als Barbara Schöneberger sich plötzlich aus dem Off bei Howard meldete. „Kam dir heute Abend vielleicht das ein oder andere komisch vor?“, fragte sie den Sänger. Und Carpendale? Der nahm es mit Humor, umarmte die Moderatorin und brachte ihr zur Sendung sogar einen riesigen Blumenstrauß mit.