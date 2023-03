ARD-Star Barbara Schöneberger: Fans bricht das Herz – „Kann einem Leid tun“

Sie ist die neue Spaßkanone der ARD: Seit April 2022 moderiert Barbara Schöneberger die ARD-Kultshow „Verstehen Sie Spaß?“. Klar, dass es sich die 49-Jährige bei all den Gags nicht nehmen lässt, auch mal selbst Hand anzulegen. Das zeigt sie auch am Samstagabend (25. März) in der neuen Ausgabe der Sendung.

Und das macht Barbara Schöneberger so gut, dass die Fans der ARD-Sendung gar Mitleid bekommen. Doch was ist nur passiert? Die Moderatorin hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Schlagerlegende Howard Carpendale einen Streich zu spielen. Doch wie überrascht man einen Mann, der jahrzehntelange Bühnenerfahrung sein Eigen nennen kann und dementsprechend alles schon einmal gesehen hat?

ARD-Star Barbara Schöneberger legt Howard Carpendale rein

Ganz einfach, man überrascht ihn da, wo er es am wenigsten erwartet: Auf der Bühne. So fuhren Barbara Schöneberger und ihr Team zum Konzert des Schlagerstars nach Frankfurt und nahmen einfach mal die Schaltzentrale ein.

So begab es sich, als Howard Carpendale die Bühne enterte, dass der Vorspann von „Hello again“ nicht nur einmal, sondern gleich mehrere Male abgespielt wurde. Für Carpendale natürlich extrem verwirrend, schließlich braucht er ja seinen Einsatz. Das merkte man dem 77-Jährigen auch an. Seine Miene verfinsterte sich, die Mundwinkel gingen genervt nach unten.

„Hello again“ wird zur Geduldsprobe

Und Barbara Schöneberger? Die fand den Gag von Sekunde zu Sekunde lustiger. „Oh, der Mr. Carpendale, da merkt er schon was“, witzelt die 49-Jährige. Und weiter: „Na also, da war das Vorspiel doch schon mal ein kleiner Höhepunkt.“

Die Fans jedenfalls hatten ihren Spaß. Bei Instagram heißt es beispielsweise: „Das sieht nach einem gelungenen Gag aus.“ Oder: „Das wird bestimmt lustig. Howard Carpendale kann einem ja schon leid tun.“

Wie der Streich weitergeht und was Howard Carpendale schlussendlich dazu sagt, erfährst du am Samstagabend (25. März 2023) um 20.15 Uhr in der ARD.