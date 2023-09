Verona Pooth schockt Fans im Malediven-Urlaub: „Was ist mit dem Gesicht passiert?“

Erst vor wenigen Tagen machte es Verona Pooth spannend, als sie ihren Fans verriet, mit Ehemann Franjo in den Pärchen-Urlaub zu fahren. Jetzt ist auch klar, wohin es das Düsseldorfer Paar verschlagen hat.

Im Netz teilt Verona Pooth nun Bilder aus dem Traumurlaub und schnell wird deutlich: Die beiden sind auf den Malediven. Bereits im vergangenen Jahr verschlug es Verona und Franjo auf die Inselkette im Indischen Ozean. Doch anders als 2022 sind ihre Fans nun mehr als überrascht, als sie die neuesten Fotos der 55-Jährigen sehen.

Verona Pooth schockt Fans im Urlaub

Eigentlich wird Verona Pooth bei ihren Anhängern stets für ihre tolle Optik gelobt, die mehr an eine Frau in den 30ern erinnert, als an eine in den 50ern. Umso erschrockener sind ihre Instagram-Follower nun beim Anblick ihres Gesichts.

Auf zwei Bildern zeigt sich Verona mit ihrem Liebsten am Strand, trägt ein pastellfarbenes Sportoutfit und lacht fröhlich in die Kamera. Dazu postet sie noch einen Kurz-Clip beim Gang zum Strand und macht sogar noch einen Scherz, indem sie zu den Bildern schreibt: „Me and my toy boy“. Toy boys sind bekanntlich eigentlich weitaus jüngere Männer als Frauen, Franjo dagegen ist gerade einmal ein Jahr jünger als Verona.

Doch der Scherz lenkt ihre Fans nicht von dem ab, was sie offenbar sehen. So lauten einigen Kommentare:

„Weniger Botox würde dir sicher gut stehen, Verona!“

„Was ist mit dem Gesicht passiert? Mückenstiche oder Allergie?“

„Ihr seid ein wunderschönes Paar, nur leider bist du mir nicht mehr authentisch. Alles total künstlich…“

„Boah, was sieht das künstlich aus! Da ist ja überhaupt nichts Originales mehr!!

Neeeeeeee!“

„Kaum zu erkennen… grausam“

Im Video sieht Verona Pooth tatsächlich etwas müde aus, hat ein paar mehr Augenringe als sonst. Ob es sich dabei schlichtweg um Schlafmangel handelt oder – wie ein Fan sich fragt – eine Allergie sein könnte, bleibt wohl Veronas Geheimnis.

Fest steht aber: Es gibt auch einige Fans, die die beiden einfach nur feiern. So schreibt jemand: „Ihr seid so ein tolles und glückliches Paar und ihr seid der Beweis, dass eine Ehe auch lange hält. Habt einen schönen Urlaub zusammen.“ Ein anderer findet: „Einfach wunderschön ihr zwei. Überhaupt eine hübsche Familie.“

