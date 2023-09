Verona Pooth: Nach Bikini-Fail – jetzt legt sie mit Strapsen einen drauf

Jetzt legt Verona Pooth aber ordentlich nach! Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die TV-Beauty im knappen rosafarbenen Bikini im Netz – und erntete dafür heftige Kritik (hier mehr dazu >>>). Der spezielle Bikini-Look kam bei ihren Fans schlichtweg nicht gut an.

Jetzt will es Verona Pooth offenbar noch mal genauer wissen und präsentiert sich erneut aufreizend. Diesmal bleibt der umstrittene Bikini allerdings im Schrank, stattdessen überrascht die 55-Jährige mit Corsage und Strapsen.

Verona Pooth in Strapsen und Corsage

Richtig, mit ihren fast 60 Jahren kann es sich Verona Pooth durchaus noch leisten, sich so sexy für alle herzurichten. Dafür gibt es auch gleich mal eine Handvoll Bilder für ihre Instagram-Fans, die aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen.

Verona Pooth trägt eine halb transparente Corsage, an der Strapsen-Bänder hängen. Das Dessous-Teil kombiniert Franjo Pooths Ehefrau mit einer grünen Satin-Hose. Nicht ganz der Komplett-Lingerie-Look, aber dafür heiß genug, um ihre Fans zufrieden zu stimmen.

Die flippen geradezu aus:

„Wow“

„Wunderschöne Frau“

„Ganz tolles Outfit“

„Sexy Frau und ein schöner Anblick“

„Boah Hammer“

„Tolle Fotos, Verona“

Dazu posten zahlreiche Follower noch ein Feuer-Emoji unter den Beitrag – heiß wie Feuer ist Verona ja auch allemal! Keine Frage: Bei diesen Bildern gerät ihr kürzlicher Bikini-Fail ganz schnell in Vergessenheit….

Neben solcher Shootings für ihren Instagram-Account ist die Ex von Dieter Bohlen derzeit aber auch noch mit etwas ganz anderem beschäftigt. Verona Pooth bringt demnächst ein neues Buch auf den Markt, dessen Titel noch streng geheim ist. Nur so viel will die Düsseldorferin zum Inhalt schon verraten: „Für alle heißen Schnitten in der Lebensmitte.“