Frau will im Türkei-Urlaub mit Euro zahlen und löst hitzige Diskussion aus

Ein Urlaub in der Türkei kostet nicht nur bei der Buchung des Hotels und des Flugs Geld. Auch vor Ort musst du natürlich die ein oder andere Münze an Bargeld dabeihaben. Und weil in der Türkei statt mit Euro mit Lira bezahlt wird, musst du dementsprechend die passende Währung dabeihaben.

Eine Frau hat diesbezüglich jetzt eine hitzige Diskussion in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Sie denkt darüber nach, in ihrem Türkei-Urlaub mit Euro zu bezahlen.

Türkei-Urlauber diskutieren wild

„Wir fliegen demnächst das erste Mal in die Türkei, wie ist es denn mit dem Bezahlen in Euro beziehungsweise, kann ich vor Ort Geld wechseln?“, will sie von den anderen Nutzern wissen. Und die antworten prompt und zahlreich.

Die Meinungen gehen dabei auseinander. „Euro wird dort bevorzugt. Hat einen einfachen Hintergrund. Die Händler bunkern das Geld, bis der Kurs für sie noch besser ist“, behauptet eine Person. „Schon interessant, was es immer wieder für Diskussionen gibt zu diesem Thema. Wenn ihr in die Schweiz oder die USA reist, zahlt ihr dann auch alles in Euro? Also, in der Türkei ist Lira die Landeswährung und somit sollte auch wenn möglich immer in dieser Währung bezahlt werden“, meint ein Mann.

Sparkasse hat einen Tipp für Türkei-Urlauber

„Natürlich in der Landeswährung Lira. Ich verstehe wirklich nicht, warum das die Touristen nicht machen. In Deutschland bezahlt man doch auch alles in Euro“, poltert eine weitere Person drauflos. Das sieht dieser User ganz anders: „Wir zahlen auch immer mit Euro schon seit Jahren.“

Bei diesem Thema gehen die Meinungen auseinander. Wer jedoch Geld umtauschen möchte, dem rät die Sparkasse auf ihrer Webseite: „Es ist ratsam, größere Geldbeträge erst in der Türkei umzutauschen. Es ist mit ständigen Geldabwertungen zu rechnen. Alle Umtausch- und Einkaufsbelege müssen als Nachweis für den legalen Umtausch aufbewahrt werden.“