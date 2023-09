Verona Pooth im Liebesrausch – doch dann hagelt es Kritik

Es gibt kaum eine Fernsehpersönlichkeit, die so große Wellen schlägt wie sie: Verona Pooth. Von den Einen geliebt, von den Anderen gehasst, ist die mittlerweile 55-Jährige aus der Welt der Reichen und Schönen nicht mehr wegzudenken. Nach zahlreichen Erfolgen bei Schönheitswettbewerben folgten erste Moderationsversuche und die Teilnahme an einer Prosieben-Sendung, in der das Model bei zahlreichen Schönheitsoperationen begleitet wurde. Im Rahmen ihrer eigenen Serie „Engel im Einsatz – mit Verona Pooth“ half Pooth dann Familien in Krisensituationen.

Auch das Liebesleben der Verona Pooth gestaltete sich turbulent. Pooth und Pop-Titan Dieter Bohlen heirateten im Jahr 1996 überstürzt in Las Vegas – und ließen sich vier Wochen später wieder scheiden. Ihre große Liebe fand die Moderatorin dann in dem Unternehmer Franjo Pooth, mit dem sie zwei gemeinsame Söhne hat. Bereits seit 23 Jahren verbringen Verona und Franjo ihr Leben zusammen, doch nun sorgte der neuste Instagram-Post des Models für Aufsehen.

Verona Pooth: Verliebt wie am ersten Tag

Zugegeben, in dieser Traumkulisse fällt das Glücklichsein sicherlich leicht. Verona Pooth verbringt momentan romantische Stunden mit ihrem Geliebten am Strand der Malediven. Traumhaft weißer Sand, kristallklares Wasser und Verona, die sich an ihren Lebenspartner schmiegt. Das Paar strahlt in die Kamera und scheint den gemeinsamen Urlaub in vollen Zügen zu genießen.

Verona kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Me and my toy boy“. Den Begriff des „Toyboys“ scheint Pooth jedoch auf eine ironische Weise zu gebrauchen. Ein Mann wird schließlich als „Toyboy“ bezeichnet, wenn er deutlich jünger als die von ihm gewählte Frau ist. Franjo ist jedoch lediglich ein Jahr jünger als seine Liebste.

Scharfe Kritik von Seiten der Fans

Doch den Fans von Verona Pooth fällt ein ganz anderes Detail ins Auge. Verona sieht überraschend jugendlich aus, auf ihrem Gesicht zeichnet sich keine einzige Falte ab. Unter dem Beitrag des Models häufen sich Kommentare darüber, wie sehr sich das Gesicht der Unternehmerin verändert habe. Ein Follower des Models schreibt: „Ihr seid ein wunderschönes Paar, nur leider bist du mir nicht mehr authentisch. Alles total künstlich.“ Doch neben vielen kritischen Kommentaren findet sich Zuspruch unter dem Beitrag, ein Fan kommentiert: „Erstens ist sie keine 20 mehr und zweitens nicht zugekleistert mit Make Up, ist doch top!“ Verona wird sich ihren Urlaub von den kritischen Stimmen sicherlich nicht verderben lassen.

Und auch in ihrer Instagram-Story teilt Verona Pooth Eindrücke von ihrer Traumreise. Passend zum Jahrestag macht Verona ihrem Franjo eine Liebeserklärung und schreibt: „Ich liebe dich über alles. Du bist der Mann meines Lebens. Du und meine zwei Jungs bedeutet mir mehr als alles, was man mit Geld kaufen kann, ich würde immer wieder von vorne anfangen und nur mit euch zusammen sein. Ich liebe euch mehr als mein Leben.“ Den Pooths scheint eine rosige Zukunft bevorzustehen.